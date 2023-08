Kids’ Choice Awards México 2023 EN VIVO: alfombra, shows y ganadores de hoy 29 de agosto

Sergio Mayer y sus hijos desfilaron en la alfombra naranja de los KCA México 2023

“La verdad que honor, que haya generado una revolución con nuevas generaciones, con niños chiquitos y que el Tata Mayer haya conectado con ellos, es una gran satisfacción y me siento muy honrado que esas generaciones me hayan aceptado y apoyado. No tenía idea del fenómeno, no tengo más que agradecimiento por toda la gente”, inició Sergio Mayer.