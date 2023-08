Anahí comparte las complicaciones que sufrió durante el show de RBD en Texas tras haberse perforado el tímpano: “No oigo nada”

Tras las primeras presentaciones de RBD en Estados Unidos, Anahí continúa con problemas de audición Foto: Instagram/Manuel Velasco

El pasado mes de junio, mientras los miembros de RBD se encontraban en los ensayos para dar inicio a su gira de despedida, Anahí sufrió un accidente en el que su tímpano fue perforado por el material con el que se realizaría el molde para su audífono. El molde terminó por romperse y al intentar retirarlo, terminaron dañando gravemente el oído de la cantante de 40 años.

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”, escribió Anahí en sus redes sociales revelando la difícil situación que estaba enfrentando a tan sólo un par de meses de comenzar la gira de RBD.

La cantante mexicana sufrió una peforación en el tímpano y no escucha nada. (Captura de pantalla @anahi)

Si bien, semanas después Anahí actualizó que la herida estaba sanando, aún no podía escuchar, algo vital para cualquier cantante. Esto causó mucho temor en los seguidores de la agrupación responsable de éxitos como Sálvame, Sólo quédate en silencio y Este corazón, pues la esperada gira de RBD corría peligro por el estado de salud de Anahí.

Finalmente, este 25 de agosto RBD se presentó en el Sun Bowl de Texas haciendo un repaso por todos los éxitos que volvieron a la agrupación todo un fenómeno mediático. Las reseñas de los asistentes concuerdan en que el show estuvo a la altura de las expectativas, y aunque por fuera se vivió de esa manera, Anahí no la pasó tan bien como sus fans.

Aunque el paso por Texas de RBD ha sido un éxito, Anahí continúa con varios problemas para escuchar su voz en el escenario, lo que le impide afinar

En una entrevista con Ventaneando, la artista fue cuestionada sobre su estado de salud tras perforarse el tímpano, confesando que mientras usa el audífono con el que monitorea su voz, no logra escuchar nada.

“No oigo nada, ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome”, dijo Anahí a Paty Chapoy. La cantante espera que poco a poco recupere su audición y pueda dar un show a la altura, pues mientras tanto, no logra escuchas su voz ni afinarse en pleno show.

“Cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez, entonces, cuando me lo quito oigo, gracias a Dios los gritos, pero no oigo la música, no me puedo afinar, no sé si estoy cantando bien. Ahí vamos, ahí vamos. Cada día va a ser mejor”.

Manuel Velasco, esposo de Anahí y exgobernador de Chiapas, compartió hace unas semanas que Anahí estaría al menos tres meses en recuperación, además, continúa visitando al médico constantemente para asegurarse que su oído se recupere lo más pronto posible.

Manuel Velasco aseguró que el proceso de recuperación de Anahí durará alrededor de tres meses (Foto: Instagram/@anahi)

“El doctor nos dijo que como la herida es por dentro es hasta que sane y se desinflame por dentro, lo que nos ha dicho el doctor que cuando menos van a ser tres meses y lleva mes y medio. Sí lleva un tratamiento y va al doctor, está bajo revisión”.

La perforación de su tímpano es tan sólo uno de los problemas que Anahí está enfrentando en el inicio de la gira de RBD. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante confesó que el separarse de sus hijos ha sido un reto muy difícil.

“Hoy tengo el corazón un poquito apachurrado. Mis 3 güeritos se fueron a México. Les confieso que he llorado toda la mañana. En unos días regresan. Sé que es un poco exagerado, pero me hacen mucha falta y hoy no tendré ese abrazo que me da la fuerza para lograr todo. Pero aquí estoy, con todo mi corazón y mi alma puesta en este sueño que solo con mis hermanos RBD es posible. Llegar a sus corazones es lo que nos tiene aquí a los cinco con toda el alma puesta en este tour único. Soy parte del grupo más increíble que ha existido y esto es mucho más grande que nosotros. Sólo somos el enlace del universo a sus corazones. Para mí es un privilegio gigante estar aquí y darlo todo”, escribió Anahí en sus redes sociales.