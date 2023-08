Paquita la del barrio está dispuesta a mantener a un novio: “Tantos años sola”

La cantante contó que no está cerrada al amor (Foto: Cuartoscuro)

Francisca Viveros Barradas, conocida en el medio del espectáculo latino como Paquita la del barrio, continúa vigente en la música pese a que hace algunos meses presentó problemas de salud que encendieron las alarmas entre su público.

Te puede interesar: Paquita la del Barrio defendió a Yahritza y su esencia: “Todos la regamos”

Como parte de su gira del adiós de los palenques, escenarios que la artista ha dicho no volverá a pisar por las dificultades que conlleva dado su estado físico, Paquita se presentará con el espectáculo llamado La última parada, al lado de La Sonora Santanera de María Fernanda.

En la conferencia de prensa para dar los detalles de su próximo recital ocurrida el viernes 25 de agosto, la cantante de Rata de dos patas sorprendió al dejar ver que a sus 76 años está abierta al amor y no está negada a tener novio.

Te puede interesar: Belinda reveló estar soltera “sin compromisos”

Mientras la nacida en Alto Lucero, Veracruz, brindaba detalles de lo que será su próximo show en el Auditorio Nacional, una reportera aprovechó el foro para preguntarle a la famosa si tiene novio.

“No, nada más yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola”, respondió Paquita con su característico tono juguetón.

La estrella dijo que estaría dispuestas a mantener a un gombre (Moisés Pablo @Cuartoscuro)

Ante la declaración, los demás reporteros no dudaron en pedirle a la cantante de música vernácula que revelara los requisitos que debe tener un hombre para entrar en su corazón.

Te puede interesar: K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes México

“No sé, cuando quieres a alguien no te fijas ni en los zapatos, pero estamos bien así”, expresó.

“Que hagan bien el amor, Paquita”, dijo una reportera, a lo que la cantante respondió “Ya ni me acuerdo. Yo necesito a alguien que me enseñe, mejor así está bien”.

En su encuentro con los medios, la intérprete dijo estar dispuesta a covertirse en una “sugar mommy”, pues expresó que no tendría reparo en sostener una relación con un hombre joven.

“¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad, pero cada quién su lugar”.

En abril de este año, Paquita dio su último concierto en un palenque (Foto: TikTok/@sergioboma/Instagram/@paquitaoficialb)

“¿Alguna vez Paquita mantuvo a un hombre por amor?”, preguntó la comunicadora.

“No, si acaso lo hice fue por inocencia. Yo he trabajado en Alto Lucero, Veracruz, en la Tesorería Municipal, en el registro civil. Yo nada más le firmaba al que fue mi marido los recibos, él no me daba más que para la comida que mi madre le hacía de comer, así que no dejo desapercibida esa pregunta que usted me hace”

Esta apertura que Paquita la del barrio mostró al hablar libremente de su vida personal causó el asombro de los presentes, pues la estrella no suele tocar dichos temas con frecuencia, pues mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

Por otra parte, Paquita descartó un dueto musical con Yahritza y su esencia (Foto: Cuartoscuro/Instagram @yahritzaysuesencia)

Así mismo, la famosa reflexionó sobre las relaciones amorosas y dio un consejo dirigido a las mujeres que como ella buscan establecer una pareja.

“Yo pienso que cuando uno está bien con alguien, estamos bien y la vamos a pasar bien. Si yo estuviera mal con alguien, voy a estar en donde yo quiero. No porque me obligue nadie. La mujer debe fijarse en eso. Si está bien con alguien, que sigan a delante. Problemas tenemos todos. Sólo se debe ser feliz”.

Paquita la del barrio se alista para el Auditorio Nacional

“Los esperamos este 9 de septiembre en el Auditorio Nacional, en un concierto imperdible con Paquita la del barrio y La Sonora Santanera, con su Tour ‘La Ultima Parada’. Será una noche de emblemáticas canciones, llena de grandes recuerdos, de nostalgia y mucho baile”, publicó la estrella en su cuenta de Instagram.