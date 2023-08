“No fue divertido”, Violeta Isfel comparte lo que vivió durante el éxito de “Las Divinas” en “Atrévete a Soñar”

Violeta Isfel menciona que no vivió un gran momento durante el éxito de "Atrévete a Soñar" (Foto: Instagram @violetaisfel)

A principios de los años 2000, los programas protagonizados por niños y adolescentes estaban teniendo un gran impacto en el público mexicano; incluso hay algunos que siguen en la memoria de muchas de las personas que llegaron a ver diferentes títulos de este estilo, tales como Cómplices al Rescate, Amigos por Siempre, La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar.

Te puede interesar: Poncho Herrera le envió un mensaje a integrantes de RBD antes de su tour

Cabe mencionar que muchas de las producciones antes descritas fueron protagonizadas por actores y artistas que continúan vigentes hoy en día, algunos ejemplos son Diego Boneta, Danna Paola y Belinda, por mencionar a algunos; sin embargo, a pesar de que muchos de estos famosos obtuvieron el reconocimiento desde muy temprana edad, hay casos en los que la fama no fue suficiente para vivir en un “mundo de caramelo”.

Un ejemplo que recientemente se dio a conocer fue el de la actriz Violeta Isfel, que ascendió rápidamente gracias al personaje de Antonella en Atrévete a Soñar. Papel en el que Isfel tuvo que fungir como villana y líder del grupo Las Divinas, causando un gran impacto en los jóvenes y adolescentes que veían el programa en aquel entonces.

Violeta Isfel fue integrante de "Las Divinas". Foto: Univision

Recientemente, Violeta reveló en una entrevista que le realizó Yordi Rosado que pese estar viviendo un gran momento en su carrera profesional, en su vida personal no la estaba pasando nada bien.

¿Por qué Violeta Isfel no pudo disfrutar del éxito de “Atrévete a Soñar”?

Durante la entrevista que Yordi condujo, destacó que no vivió un momento divertido durante el programa; incluso declaró que fue de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida.

Te puede interesar: Cientos de fans también disfrutaron el concierto de Taylor Swift afuera del Foro Sol

“En mi caso, con todo lo de Atrévete a Soñar, para mí no fue divertido, fue de los momentos más complicados en mi vida, porque tenía que dejar a mi hijo en casa, ya era una chava de 24 años con un hijo de seis, mientras que mis compañeras con las que formaba al grupo de Las Divinas, tenían entre 13 y 16 años”, mencionó.

La actriz destacó que pasaba poco tiempo con su hijo. Crédito: (Captura de YouTube)

Atrévete a Soñar fue un programa que ganó gran popularidad al punto de que muchas de las cosas que aparecían en el programa se pusieron en venta para que miles de jóvenes las pudieran comprar, algunos de los artículos que se comercializaban fueron los uniformes escolares de la institución a la que asistían los protagonistas y lo que más se veían eran los lapiceros que usaban las pertenecientes a Las Divinas, un bolígrafo adornado por plumas y decoraciones de colores brillantes.

Te puede interesar: Muere famosa actriz de ‘La Usurpadora’, telenovela de Televisa

Pero a pesar del reconocimiento que el personaje interpretado por Violeta logró consolidar, ella no podía disfrutarlo por completo, pues le aquejaba que no podía pasar tanto tiempo con su hijo como lo hubiera deseado.

“La fama llego a ser muy abrumadora, ahora ya se disfrutarlo; ya no me preocupo como antes sobre si mi hijo ya comió o no, pero yo sentía el peso de una responsabilidad gigantesca, todos los ojos estaban sobre nosotros”, puntualizó.

Violeta Isfel destacó que se comunicaba con su hijo en sus ratos libres Créditos: (Captura de YouTube)

La actriz detalló también que mientras se encontraba en las grabaciones del programa o en las giras que el elenco de Atrévete a Soñar realizaba al interior de la república mexicana, aprovechaba sus ratos libres para hablar por llamada con su hijo.

“En los ratos libre que tenía le marcaba a mi hijo para saber cómo estaba”, reveló.

Para cerrar el tema, Violeta mencionó que el sacrificio que tuvo que realizar para obtener la fama que vivió, fue perderse de momentos importantes de la vida de su hijo.

Durante la entrevista Violeta recordó el momento en el que su hijo aprendió a andar en bicicleta, detalló que ella se encontraba en Guadalajara y fue por llamada que le compartieron el suceso, situación que la hizo sentir muy mal por no haber podido acompañarlo en aquel momento.