¿Verdad o ficción? Carla Estrada lanza mensaje a Aline Hernández tras explotar contra bioserie de Gloria Trevi

Actualmente, Aline Hernández es conductora de "Al Extremo", un programa de TV Azteca. (Instagram: @alinehndzponce // @carlaestradawest)

Gloria Trevi abrió su corazón una vez más para compartir con el público mexicano su versión del pasado que vivió con María Raquenel Portillo “Mary Boquitas”, Aline Hernández, Karina Yapor, las hermanas De La Cuesta y otras mujeres que se vieron involucradas en una red de abuso orquestada por el productor musical y mánager, Sergio Andrade.

Como era de esperarse, las anécdotas que contó la cantante en una serie de televisión revivieron el escándalo y dividieron opiniones entre las implicadas. Fue Aline Hernández (exesposa de Sergio Andrade y actual conductora de televisión) quien recurrió a su cuenta de Twitter para arremeter en contra de Ellas Soy Yo.

“No, ¡ella no soy yo! Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas, no he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público. No, ella no soy yo… Quien entendió, entendió”, escribió.

Así respondió la conductora a la bioserie "Ellas soy yo" (Foto: Instagram)

Carla Estrada manda contundente mensaje a Aline Hernández

Hasta el momento Gloria Trevi no se ha pronunciado al respecto. No obstante, la productora del programa reaccionó al mensaje de Aline Hernández en un reciente encuentro con medios:

“No (he visto el tuit), pero sí me dijeron. Mira, lo más importante de esta serie es que genere polémica, que la polémica genere conversación y que la conversación genere cambios, que la gente pueda levantar la mano, que vean que lo que pasó puede volver a pasar”, comenzó.

“Lo único que puedo decir es que todas las chicas que estuvieron con Gloria, todas son triunfadoras, todas son exitosas porque todas salieron adelante después de vivir lo que vivieron”, agregó.

Scarlet Gruber interpreta a Gloria Trevi cuando comienza su carrera como solista. (Foto Instagram: @carlaestradawest)

Pero eso no fue todo, la productora de Televisa asegura tener los fundamentos necesarios para sustentar la historia de Gloria Trevi:

“Nosotros tenemos muchos testimonios y de los testimonios tenemos la personalidad y los eventos. Lo que hicimos fue revolver nombres, nadie se parece a nadie, simplemente estamos poniendo eventos que en determinado momento cualquiera de ellas dos vivieron”, comentó.

Aline Hernández no ha sido la única en levantar la voz ante la bioserie de la estrella regiomontana, pues Mary Boquitas también lanzó un podcast donde cuenta su versión de los hechos y recién lanzó una canción con supuestas indirectas en contra del llamado Clan Trevi-Andrade.

Gloria Trevi pasó más de cuatro años en prisión preventiva mientras se investigaba su supuesta participación en los hechos. (Archivo)

¿Cuándo se estrena “Ellas Soy Yo” en Televisa?

La bioserie de Gloria Trevi llegará a la pantalla chica el próximo lunes 04 de septiembre en punto de las 21:30 horas a través del canal Canal de las Estrellas de Televisa.