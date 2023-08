Julián Quiñones ya eligió entre jugar con la selección de México o Colombia

El delantero Julián Quiñones debe decidir sobre cuál país representar entre la selección Colombia y México (Foto Club América)

En medio del cambio de proyecto que atraviesa la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la selección mexicana de futbol, se dio a conocer una noticia que podría favorecer la competencia dentro del combinado absoluto. Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, dio a conocer la decisión definitiva de Julián Quiñones, quien ya habría elegido la selección a la que defenderá.

Durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la nueva estructura de las selecciones nacionales con miras en el Mundial de 2026, el exdefensor de la selección mexicana abordó el tema de la posible convocatoria del artillero nacido en Colombia. En su intervención confirmó que el americanista decidió defender los colores del tricolor por encima de los de su país de origen.

“Ya lo llamó Colombia a esta convocatoria, ya se le contestó a Colombia, vía América y vía la Federación, que está el cambio de asociación del jugador y que él quiere jugar en México”, expresó ante los medios de comunicación.

El delantero americanista se catapultó a la élite del balompié nacional tras el bicampeonato de Atlas (AP)

Más allá de confirmar la presunta decisión del delantero sobre la federación a la que se acogerá, misma que habría sido apoyada por su familia. Jaime Lozano expuso que ya se han puesto en contacto con el jugador para acordar la posible convocatoria, encuentro donde el colombiano les habría comunicado los motivos de su decisión.

“Lo hemos hablado y es algo de Federación y lo comparto totalmente. Julián (Quiñones) es mexicano. Julián quiere jugar para México, ya lo declaró, ya lo hablamos con él, ha hablado con muchos futbolistas. Él quiere jugar para México. Él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida y, evidentemente, profesional México”, continuó.

De igual forma, al hablar sobre el nivel que ha llegado a demostrar desde su incorporación al Atlas de Guadalajara, donde obtuvo el bicampeonato histórico, mismo que lo convirtió en un jugador de interés para incorporarlo en la planeación deportiva del Club América, Jaime Lozano consideró que tiene las puertas abiertas para mostrar su compromiso en una eventual convocatoria.

Jaime Lozano dio el visto bueno ante una posible convocatoria de Julián Quiñones (USA TODAY/Mark J. Rebilas)

“Si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que sea convocado lo demuestra ¿por qué no? Él tiene todas las posibilidades, como cualquier otro (...) Julián lleva jugando a un alto nivel muchísimos años y entonces él tiene las puertas abiertas como cualquier otro mexicano”, expuso el nuevo entrenador de la selección nacional absoluta.

A pesar de las declaraciones emitidas por Duilio Davino y Jaime Lozano, el jugador no ha dado a conocer su postura para confirmar o descartar las palabras de los directivos. No obstante, en ocasiones anteriores ya había dado pistas acerca del posible interés de defender la camiseta de la selección nacional.

En caso de confirmarse la convocatoria, el abanico de opciones para la delantera de la selección mexicana aumentaría notablemente. Además de Hirving Lozano, Henry Martin, Santiago Giménez y Alexis Vega, Jaime Lozano podría contar con la participación de Julián Quiñones, así como con la posibilidad de dar una variante adicional a su estrategia en el terreno de juego.

Aquivaldo Mosquera no aprobó la decisión de Julián Quiñones

¿Qué piensan los expertos sobre la decisión de Julián Quiñones?

Luego de darse a conocer los rumores sobre la elección de Julián Quiñones, diversas figuras del mundo deportivo se han pronunciado. Uno de ellos fue el exdefensor del Club América y la selección de Colombia, Aquivaldo Mosquera, quien negó que la decisión de Quiñones sea la mejor.

“Siempre lo he dicho. No soy partidario de que tú como naturalizado juegues en el país donde estás naturalizado, yo creo que debe jugar con Colombia y ese es mi pensamiento. No es de ahora, es de siempre, aquí hay muy buenos jugadores y creo que sería como quitarle la plaza a un mexicano de nacimiento. No soy partidario de que haya naturalizados pero esa es decisión de Julián (Quiñones)”, expuso en entrevista con ESPN.