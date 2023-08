Joven del meme viral “que agarra y que me dice” acusa a Pepe Garza de bullying tras defender a Yahritza y Su Esencia (Fotos: RS)

César Pineda a vuelto a cobrar gran viralidad en redes sociales después de que acusara al productor musical de regional mexicana Pepe Garza de emitir un falso discurso en contra de bullying y a favor de los hermanos estadounidenses que conforman Yahritza y Su Esencia, luego de que un comentario sobre la comida mexicana les provocara una ola de criticas y hate en redes sociales.

Conocido desde hace algunos años por el viral meme “que agarra y que me dice”, el ahora influencer aseguró que el también locutor y entrevistador durante muchos años ha lucrado con su imagen y jamás se ha disculpado por promover odio y burlas en su contra.

“Mi compa Pepe Garza, estaba viendo la entrevista pero la verdad me llama mucho la atención y no es por seguirles y hacerles un desmadre. En esa parte él dice que no está bien seguirles haciendo bullying a Yahritza y Su Esencia, que hay que pararlo y …¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas Pepe cuando fui a México tiene talento y no me dejaron ni participar? Empezaron con su ‘Tú eres el de el video de ‘y que me agarra y que me dice’, eso pasó en agosto y no lo pasaron hasta octubre, y editaron e hicieron un desmadr* burlándose, bullying o como quieran llamarle”, inició el joven en TikTok.

César Pineda acusó al empresario de regional mexicano de emitir un falso discurso en contra de la violencia cuando él la sufrió por su culpa y lucró con su imagen Crédito: TikTok/@cesarpinedavasir

César Pineda asegura que Pepe Garza lucró con su bullying

El viral joven terminó el video explicando que Pepe Garza ha monetizar durante años con el contenido que se viralizó de su video, del cual además de no tocarle ni un peso, también le generó que muchas más personas lo molestaran en internet y en la vida real.

“Porque de ahí iba a partidos y me salían con que ‘Ahí viene Don Cheto, viene Pepe, viene el pinch* Oso el que me la metió y mela sacó’. Cualquier cosa o lugar donde me reconocían me decían ‘Ahí viene el del video de que me agarra y que me dice’ y esas madr*s. Esos tipos bien que estaban ganando dinero con el programa porque pasaron a hacerme como güey y ahí estaba bien, ¿verdad? Hasta la fecha veo que ese video sube y sube y cuando han visto que Pepe diga ‘Hey no estuvo bien’ “, finalizó.

El locutor Pepe Garza entrevistó a Jenni Rivera en más de una ocasión (ig: pepegarza)

Un alto al bullying comiendo frijoles, tortillas y carne asada que terminó en nueva polémica

Un comentario de opinión continúa persiguiendo al trío de hermanos estadounidenses que confirman Yahritza y su Esencia, la famosa agrupación juvenil de corridos tumbados. Cada palabra que emiten genera de nueva cuenta controversia, por lo que ahora la respuesta de uno de los integrantes sobre por qué hablan inglés la mayor parte del tiempo, pese a cantan en español y sus padres son mexicanos, le ha dado la vuelta a todo internet de forma negativa.

En una reciente entrevista realizada con Pepe Garza, mientras los cantantes y músicos estadounidenses comían alimentos típicos del país Azteca como frijoles, tortillas de maíz, carne asada y arroz, explicaron que sus actividades cotidianas y la falta de una nutria conversación familiar les ha enseñado que no tiene nada de malo hablar más inglés que español, o en todo caso usar el denominado spanglish.