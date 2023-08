Filtran audios de Hilario ‘N’, feminicida de Alma Lourdes, en los que acosa a otra mujer: “Soy tu fan desde que te conocí”

Hilario "N" privó de la vida a Alma Lourdes, quien defendió a su hermana de acoso (Foto: Fiscalía de Sonora)

Ante el asesinato de Alma Lourdes en Ciudad Obregón, Sonora, se difundieron diversos audios de su presunto feminicida, Hilario “N”, quien habría acosado a más mujeres, según el material compartido en redes sociales.

Te puede interesar: Dan el último adiós a Alma Lourdes, gerente asesinada en carnicería de Sonora por defender a su hermana de acoso

Se trata de cinco mensajes de voz en los que se escucha cómo el hombre de 71 años intenta en reiteradas ocasiones contactar a una mujer de nombre Karina que, según reportes de Telediario, es empleada de la “Carnicería Chihuahua”, donde Alma se desempeñaba como gerente.

Cabe recordar que Alma Lourdes fue asesinada por Hilario “N” en dicho establecimiento el pasado sábado 19 de agosto. Esto luego de que la joven de 30 años lo increpara por los señalamientos de otras trabajadoras —incluida su hermana—, quienes lo acusaban de acoso.

Te puede interesar: Difunden audios de Alma Lourdes antes de que Hilario la matara por defender a su hermana: “No me quedo callada”

A raíz de ello, otras mujeres decidieron alzar la voz con la finalidad de exhibir el comportamiento del ahora detenido, cuya defensa busca que se le dicte prisión domiciliaria debido a su edad, aunque la Fiscalía de Sonora pretende que reciba una pena de 78 años de cárcel por el asesinato de Alma.

Mensajes de Hilario

En el primer audio se escucha cómo Hilario “N” invitó a Karina a salir por unos tragos, pero no obtiene respuesta de la mujer. “Te mando el mensaje de voz. Quería saber si ibas a ir para saber qué te gusta tomar. Yo tomo el Buchanan’s, el 18. Si ese te gusta, yo llego”, insinuó el hombre de 71 años.

Te puede interesar: Alma Lourdes defendió a su hermana de acoso e Hilario regresó para matarla a balazos en Sonora I VIDEO

“Te marqué y no me contestaste. No tendrás tiempo o no sé. Si me puedes decir qué es lo que te gusta o no tomas, tú dime. Hasta luego, que estés bien”, agregó Hilario tras el silencio de Karina.

En un segundo audio de mayor duración, el ahora detenido comenzó a dudar si el número que supuestamente le dio Karina es el correcto, pues sus llamadas no son atendidas. “¡Cómo he batallado para platicar contigo, Karina! No se ha podido. ¿Qué estará pasando? No me contestas, no entra la llamada, el teléfono que me diste no será”, refirió.

Al igual que en ocasiones anteriores, Hilario le propuso que se vieran para poder conversar. “Yo soy persona de bien, seria. Mis deseos para ti son buenos. Y estoy un poco decidido a que nos veamos y platiquemos y ver a qué acuerdo podemos llegar”, se escucha en el mensaje.

“Yo quisiera que se pudiera y tener respuesta tuya, Karina. No tengas miedo de nada (...) Si no puedes y tú tienes compromisos por otro lado o algo, adelante, no pasa nada (...) Ya sabes que soy tu fan y si tú no me lo crees al rato te comprobaría cómo está todo mi rollo”, agregó Hilario.

En el tercer audio dicho sujeto mostró cierto disgusto por la nula respuesta de Karina, quien al parecer decidió hacer caso omiso de los constantes mensajes que le mandaba. “Tú sabes que cuando a uno le gusta algo, le gusta. Pero si tú no puedes o estás ocupada o algo, pues dime también. Y ni modo”, insistió.

En los últimos dos mensajes de voz que se difundieron, Hilario reiteró el “interés” que tenía por Karina, quien seguía sin responderle. “Me gustaría verte, mija. Porque soy tu fan desde que te conocí”, volvió a insinuar el adulto, al mismo tiempo que la invitaba a comer.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que se enviaron estos mensajes, reportes periodísticos indican que el teléfono que Karina le proporcionó a Hilario era de la “Carnicería Chihuahua”.

La próxima audiencia de Hilario “N” se realizará el 25 de agosto. En tanto, tendrá que permanecer en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato de Alma.