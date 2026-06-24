Rodolfo intentó prender fuego a una mujer tras rociarle gasolina: vecinos lo impidieron en Temixco, Morelos

Rodolfo quiso quemar a una mujer en Temixco, Morelos, los vecinos intervinieron para que el hombre no cometiera el feminicidio Foto: Fiscalía Morelos

Un juez vinculó a proceso a Rodolfo “N” por feminicidio en grado de tentativa, después de que la Fiscalía estatal lo señaló como probable responsable de rociar diésel a una mujer e intentar prenderle fuego en Temixco; además, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución se dictó durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Xochitepec. Con esa determinación, el proceso penal avanzó a una nueva etapa mientras las autoridades continuaron la investigación sobre las circunstancias del ataque.

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De acuerdo con las indagatorias, la agresión ocurrió el pasado 14 de junio, cuando la víctima llegó a su domicilio en Temixco. En ese lugar, el imputado presuntamente la agredió de forma verbal, le roció combustible y trató de prenderle fuego mientras la amenazaba con privarla de la vida.

Otra versión incluida en la carpeta refirió que los hechos ocurrieron el 7 de junio, cuando la mujer descansaba en su casa y el agresor, identificado también como Reynaldo “N”, le arrojó gasolina con la misma intención. En ambos señalamientos se mantuvo el mismo núcleo del caso: la presunta tentativa de quemar a la víctima dentro de su vivienda.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque fue contenido por testigos antes de que encendiera el combustible

La agresión no se consumó porque varias personas que se encontraban cerca intervinieron y sometieron al hombre antes de que pudiera encender el combustible. Esa reacción frenó el ataque y permitió pedir ayuda de inmediato.

Según la investigación, el olor del combustible anticipó el riesgo que corría la mujer. Los testigos actuaron antes de que el presunto agresor concretara la amenaza, lo que evitó que el caso derivara en un feminicidio consumado.

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Después de esos hechos, elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y realizaron la detención del señalado. Más tarde, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público especializado, que ejerció acción penal en su contra.

La autoridad ministerial integró los datos de prueba y presentó el caso ante un juez de control. Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existían elementos suficientes para establecer la probable participación del imputado en los hechos.

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La investigación quedó abierta y el imputado permanecerá en prisión preventiva

La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento. El juez también estableció un plazo de dos meses para que concluya la investigación complementaria.

Ese periodo servirá para ampliar la indagatoria y precisar cómo ocurrió el ataque, así como las condiciones en que fue contenida la agresión. La vinculación a proceso no implicó una sentencia, pero sí el inicio formal del juicio penal por un delito clasificado como feminicidio en grado de tentativa.

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La intervención de ciudadanos resultó decisiva para que la víctima sobreviviera. La actuación de las personas que presenciaron la escena impidió que el agresor encendiera el combustible sobre el cuerpo de la mujer.

El caso expuso un episodio de violencia extrema contra una mujer dentro de su entorno inmediato. También mostró la secuencia institucional que siguió a la agresión: detención, puesta a disposición del Ministerio Público, judicialización y vinculación a proceso.

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Un juez vinculó a proceso a Rodolfo “N” por feminicidio en grado de tentativa y le impuso prisión preventiva oficiosa.

La víctima habría sido rociada con diésel o gasolina dentro de su domicilio en Temixco, donde el agresor presuntamente intentó prenderle fuego.

Testigos sometieron al hombre antes de que encendiera el combustible y la autoridad fijó dos meses para cerrar la investigación complementaria.