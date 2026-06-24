Layda Sansores se deslinda de la candidatura de su sobrino “Seso Loco”: “Yo espero que recapacite en algún momento”

En un video difundido en redes, la mandataria afirma que la intención de Gerardo Sánchez Sansores rumbo a 2027 la tomó por sorpresa y pide a quienes lo busquen no vincularlo con ella. (Cuartoscuro)

En un video que circula en redes sociales, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se pronunció sobre la aspiración de su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, conocido popularmente como el "Seso Loco“, quien busca competir por la gubernatura del estado de cara a las elecciones de 2027.

En el audio, Sansores aseguró que la decisión de su sobrino la tomó “por sorpresa” y que en ningún momento ha sido su “madrina ni patrocinadora” de esa candidatura. Describió que la aspiración de Gerardo comenzó como un chiste y se transformó, según sus palabras, en una “obsesión”.

PUBLICIDAD

“Que sepan, a quien se les acerque Gerardo, que no está mandado por mí, que no me representa, que no estoy de acuerdo”, señaló la mandataria, quien aclaró que no ha tenido contacto con el dirigente nacional del PT, referido como el “profesor Anaya”, en relación con este asunto.

La gobernadora reconoció que su sobrino colaboró de manera informal en su equipo —sin ocupar ningún cargo ni firmar documentos— y lo describió como “un muchacho sensible con sentido humano”. Sin embargo, expresó que le resulta difícil comprender que alguien pase “de la noche a la mañana” a un partido en el que “nunca ha estado” y que “habla de valores y convicciones”.

PUBLICIDAD

Con evidente malestar, Sansores hizo una referencia velada a la traición: “La política está hecha de héroes y de traidores, pero cuando el puñal te lo clavan en tu casa, eso duele mucho”.

En un video difundido en redes, la mandataria de Campeche afirma que Gerardo Sánchez Sansores no actúa por encargo suyo ni la representa, y dice que su intención de competir la tomó por sorpresa

El registro al PT y la reacción interna

El detonante de las declaraciones fue el registro de Gerardo Sánchez Sansores como coordinador de afiliaciones del Partido del Trabajo (PT) en Campeche, movimiento que medios locales como Tribuna Campeche reportaron esta semana. Con la dirigencia del PT posando junto a él para la foto, el registro ocurrió a pesar de la narrativa de unidad promovida por el gobierno estatal y del respaldo oficial al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como aspirante de Morena.

PUBLICIDAD

La llegada del sobrino de la gobernadora al PT no fue bien recibida al interior del partido. Durante el evento de registro, la militante petista Hermelinda Domínguez confrontó directamente a Sánchez Sansores y señaló: “No lo conozco, nunca lo he tratado, pero no es bien aceptado en la sociedad campechana, por lo cual lo único que va a lograr es dividirnos y perder todo el trabajo realizado”. Sus palabras fueron acompañadas de aplausos y gritos de “¡fuera!”

¿Quién es Gerardo “Seso Loco”?

Gerardo Sánchez Sansores no ocupa ningún cargo formal en el gabinete estatal. De acuerdo con medios locales, se ostenta como asesor político de su tía y ha sido visto acompañándola en reuniones privadas. Ha declarado públicamente su intención de contender por la gubernatura de Campeche en 2027.

PUBLICIDAD

El 13 de enero pasado, durante la transmisión del “Martes del Jaguar”, Sansores ya había anticipado que no apoyaría la candidatura de ningún familiar, en apego a los lineamientos de Morena contra el nepotismo: “No apoyaré candidaturas para cargos de elección popular a ningún hijo o sobrino, para que no se confundan, por favor”, expresó en esa ocasión.

Ante el posicionamiento de su tía, Gerardo Sánchez respondió entonces en redes sociales señalando que no buscaba ventajas políticas y que “no vengo con ventajas, vengo con ideas”.

PUBLICIDAD

El contexto: nepotismo y tensiones en la 4T campechana

La candidatura de Gerardo Sánchez Sansores al margen de Morena expone las tensiones internas dentro de la coalición gobernante en Campeche. Analistas locales señalan que su designación al frente de los trabajos de afiliación del PT “genera más preguntas que respuestas por la cercanía política que mantiene con el grupo gobernante”, y que el movimiento podría interpretarse como una acción que refleja disputas internas dentro de los partidos de la llamada cuarta transformación.

La gobernadora cerró su posicionamiento llamando a la reconciliación familiar y política: “Yo espero que él recapacite en algún momento y que finalmente volvamos a esta integración que siempre hemos tenido, porque somos una familia muy unida”.

PUBLICIDAD