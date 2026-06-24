Lucila abusó de su sobrina de una año en Jalisco: le dan décadas de sentencia

Lucila fue sentenciada a 20 años de prisión tras abusar de su sobrinita de un año en Tenamaxtlán, Jalisco Foto: Fiscalía Jalisco

Una mujer identificada como Lucila “N” fue sentenciada a 20 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad penal por abuso sexual infantil y maltrato infantil contra su sobrina, una menor de un año de edad, por hechos registrados en Tenamaxtlán, Jalisco, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La resolución judicial también incluyó una multa y el pago de la reparación del daño a la víctima, la cual se cuantificó en la etapa de ejecución de sentencia, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

PUBLICIDAD

Según las indagatorias, la agresión ocurrió el 13 de abril de 2023 dentro de un domicilio ubicado en Miraplanes, en el municipio de Tenamaxtlán. En ese sitio, la sentenciada agredió física y sexualmente a la niña, lo que le provocó lesiones graves.

La Fiscalía detalló que, desde que se tuvo conocimiento del hecho, el Ministerio Público y agentes investigadores adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Regional, con sede en Ameca, coordinaron las acciones para integrar la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de esos trabajos, las autoridades reunieron y presentaron pruebas que permitieron sostener la acusación en su contra. Con ese material, se avanzó en el proceso penal hasta llegar a la audiencia en la que se valoraron los elementos aportados por la representación social.

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones también derivaron en la captura de Lucila “N”, a partir de las diligencias realizadas por el personal ministerial y los agentes investigadores de la Vicefiscalía regional. La dependencia no detalló el día de la detención ni las circunstancias específicas del aseguramiento.

PUBLICIDAD

Tras la audiencia, el órgano jurisdiccional emitió el fallo condenatorio y fijó la pena de prisión por 20 años, además de las sanciones económicas. La autoridad precisó que la reparación del daño se definiría durante la ejecución de la sentencia, etapa en la que se estableció el monto correspondiente.

En el comunicado, la Fiscalía afirmó que mantuvo la línea de investigación enfocada en el agravio a la víctima y en la acreditación de los delitos imputados. La dependencia no difundió información adicional sobre la identidad de la menor ni sobre el entorno familiar, al tratarse de una víctima infantil.

PUBLICIDAD

La autoridad estatal en materia de procuración de justicia indicó que continuó con acciones de investigación para proteger a niñas, niños y adolescentes y para evitar que conductas que vulneraran sus derechos quedaran impunes. También sostuvo que el trabajo institucional se mantuvo bajo el objetivo de obtener sentencias en casos de violencia contra infancias.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso quedó sustentado con los datos de prueba recabados por la Vicefiscalía regional, los cuales se presentaron ante el juez para sustentar la responsabilidad penal de la sentenciada. El expediente se concentró en los hechos ocurridos en Tenamaxtlán durante 2023.

PUBLICIDAD

La institución añadió que, además de la condena, la sentenciada quedó obligada a cubrir la reparación integral del daño, junto con la multa impuesta. La Fiscalía no especificó el monto de la sanción económica ni el tiempo para su cumplimiento, al quedar sujeto a la fase de ejecución.

Lucila “N” recibió 20 años de prisión por abuso sexual infantil y maltrato infantil contra una menor de un año .

Los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2023 en Miraplanes, Tenamaxtlán , Jalisco, dentro de un domicilio.

La sentencia incluyó multa y reparación del daño, cuyo monto se determinó en la ejecución de la sentencia, según la Fiscalía del Estado de Jalisco.