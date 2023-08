Adán Augusto explica cómo fue agredido en su mitin

El aspirante de la 4T fue empujado en un evento

El aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López fue protagonista de un disturbio en una de sus asambleas informativas, en donde se pudo visualizar cómo fueron agredidos algunos de los asistentes.

Ante esto, el ex titular de la Secretaría de Gobernación explicó su versión de la historia, luego de que se viralizó en redes sociales el momento en el que “soltaba un codazo” a la diputada Karla María Robledo, quien se encontraba detrás de él.

De acuerdo al aspirante, en el evento realizado en Tabasco durante el fin de semana pasado, los presentes comenzaron a jalonear, empujarlo y hasta rasguñarlo, por lo que, en su defensa, “manoteo” con quien pensó, estaba tirando de él. El ex titular, señaló que en ninguno de sus recorridos—los cuales iniciaron el pasado 19 de junio—ha utilizado elementos de vigilancia y protección para su persona.

El incidente ocurrió cuando la diputada caminaba detrás del aspirante a la candidatura presidencial de Morena

“Yo no uso seguridad, evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme. Yo no me arrepiento de ello, pero yo si se los digo, yo no uso seguridad”, refirió a los cuestionamientos durante su visita a Bahía de Banderas, Nayarit.

Al igual que sus otros compañeros del oficialismo, Adán Augusto está próximo a terminar sus giras en la República Mexicana, las cuales han tenido una duración de más de dos meses. Ante esto, las dirigencias del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han definido las casas encuestadoras que participarán en la contienda interna.

A menos de 4 días para que se realicen las encuestas, Adán Augusto se ha dicho seguro de ganar en ella, a pesar de que por semanas las métricas no le han sido favorables, pues han mantenido a Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y al ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como los favoritos de la contienda.

En su estancia en Nayarit, el aspirante señaló que es él quien va arriba de las encuestas, no obstante, señaló que no ha incursionado en presumir por los números que lo respaldan, o incluso en el hecho mismo de pagar por ellas, haciendo alusión sin mención de algunos de sus compañeros.

El extitular de la Segob respetará los acuerdos y resultados al término del proceso interno de la 4T (Cuartoscuro)

“Todas las encuestas dicen que su servidor aquí modestamente (ganará), nada más que yo no ando presumiendo, ni pagando para que las publiquen, porque nosotros actuamos distinto”, señaló.

De acuerdo con el calendario del Consejo Nacional del Partido Guinda, las estadísticas serán levantadas del 28 de agosto al 3 de septiembre, en donde las 4 empresas elegidas precisarán al favorito o favorita con miras a las elecciones del 2024.

Ante esto, Adán Augusto mencionó que respetaría los acuerdos firmados con anterioridad, en donde todas las corcholatas, así como los dos aspirantes de los partidos aliados, aceptarían el resultado de las encuestas y ofrecerían su apoyo al o el ganador.

Marcelo Ebrard afirma que las encuestas solo serán de dos

Recientemente, durante uno de sus eventos informativos, el ex secretario de Relaciones Exteriores señaló que, en la métrica oficial de Morena, la ciudadanía solo tendrá que votar por dos candidatos, él y Claudia Sheinbaum, pues precisó que hay una preferencia evidente entre ellos.

Marcelo Ebrard aseguró que la decisión enla 4T será entre él y Claudia Sheinbaum (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que, a un lado de estas declaraciones, Marcelo Ebrard reprochó que en el proceso interno existiera una preferencia evidente con la ex mandataria, demostrando una inequidad en la contienda ante la compra de encuestas acarreo y más.

“Nunca antes se había visto tanto acarreo como el que se vive ahora con la elección del defensor de la Cuarta Transformación”, señaló