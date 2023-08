Colosio Riojas consideró prematura la salida de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano

Luis Donaldo Colosio reaccionó a la salida de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro)

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró prematura la salida del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano (MC) a meses de que dé inicio el proceso electoral de 2024, por lo que confió en que reconsidere su decisión.

Te puede interesar: Samuel García y Mariana Rodríguez bautizaron a su hija, ¿Elon Musk aceptó ser el padrino?

Durante una conferencia de prensa en la inauguración de la Expo Pymes en Cintermex, el edil de la capital de Nuevo León apuntó que la noticia le fue sorpresiva y no había tenido la oportunidad de charlar con el mandatario local; no obstante, dejó en claro que espera que la determinación de su ahora excompañero de partido pueda cambiar, pero si esto no pasa, el emecista argumentó que “será una pena” que abandone el movimiento.

Pese a lo anterior, reconoció que sí existen diferencias de opinión entre los cuadros más importantes del partido naranja; sin embargo, no alertó sobre dicho problema al considerar que es un fenómeno que se da en todos los partidos políticos y en cualquier grupo social.

Te puede interesar: Ruptura en Movimiento Ciudadano: Enrique Alfaro dejará el partido

“Se me hace una decisión muy prematura que espero que la pueda reconsiderar; sin embargo, voy a respetar la decisión de mi compañero (...) y si realmente su decisión es inamovible, pues es una pena verlo partir”, explicó un día después de que el gobernador hizo pública su decisión.

Enrique Alfaro adelantó que ya no está interesado en Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro)

Asimismo, explicó que la decisión le pareció prematura debido a que al interior de Movimiento Ciudadano aún no se han tomado todas decisiones respecto al futuro del partido, especialmente a las personas que podrían aparecer en la boleta electoral para los más de dos mil cargos que estarían en disputa el próximo año.

“Todavía no se decide nada por parte de Movimiento Ciudadano, hay diferencias de opinión como en todos lados, pero no ha habido todavía una toma de decisiones como tal”

Pese a la renuncia de Alfaro Ramírez, Colosio Riojas destacó que ahora le corresponde a su partido seguir impulsando a los nuevos talentos, con el fin de dar un relevo generacional en todo el país y así desarrollar a nuevos políticos que trabajen en pro del desarrollo de México.

Samuel García evitó el tema (Twitter/@EnriqueAlfaroR)

A diferencia del alcalde de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, evitó hablar del tema que involucra a su partido político, pues argumentó que sobre los temas electorales emitirá postura hasta el mes de noviembre, es decir, cuando oficialmente arranque el periodo de precampaña.

“Lo electoral hasta noviembre, señores”

Enrique Alfaro dejará Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco destacó la falta de pluralidad de ideas en el partido naranja Crédito: Twitter/@politicomx

Las declaraciones de los políticos neoleoneses se dieron horas después de que Enrique Alfaro dio a conocer que dejará Movimiento Ciudadano, al considerar que ya no tiene interés en continuar trabajando con el partido debido a las diferencias de opiniones que se han acrecentado en los últimos meses.

Te puede interesar: Alfaro postergó la final de la Copa Jalisco en solidaridad por caso Lagos de Moreno

“Cuando yo participé en Movimiento Ciudadano los llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho, de lo que hice y lo que generé para Movimiento Ciudadano”, refirió.

Asimismo, refirió que en la actualidad el partido sólo sirve para que se desarrolle de manera unilateral y presuntamente se sometan a la voluntad de la Dirigencia Nacional, aunque no mencionó nombres, algunos señalaron que se trataba de Dante Delgado, debido a que protagonizaron algunas diferencias públicas meses atrás.

Horas más tarde, por medio de sus redes sociales, el dirigente de MC indicó que respetarán la decisión del gobernador de Jalisco y argumentó que la única diferencia que tuvieron fue por la Feria Internacional del Libro en Guadalajara; no obstante, destacó que dicha entidad ha sido importante para el desarrollo del partido, aunque “Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales”.