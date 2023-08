Paola Longoria ganó demanda a Conade para recuperar su beca

Paola Longoria ganó demanda en contra de CONADE (Foto: Instagram/paolongoria)

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara, ha enfrentado una serie de problemas con diferentes disciplinas y atletas, la principal razón han sido los temas de las becas. La reducción de los apoyos ha causado el descontento de los deportistas, razón por la cual han procedido a demandar.

Paola Longoria, raquetbolista profesional, fue una de las que deportistas que se encargó de proceder legalmente en contra del organismo que actualmente dirige Ana Guevara, por lo que obtuvo el fallo a su favor para recuperar su beca, según relató la propia deportista.

La campeona en ráquetbol podrá tener de vuelta su dinero luego de que procedió en contra de la Conade. Y es que la deportista de alto rendimiento pasó cerca de tres años sin ningún tipo de estímulo que otorga la comisión deportiva, por lo que en este mes de agosto ya obtuvo recuperó su dinero, de acuerdo a lo que compartió en charla con La Afición.

Paola Longoria se colgó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 (Archivo)

Longoria aceptó que todo el proceso fue largo y lo calificó como una guerra. Aunque no dio detalles de cuándo inició la demanda de manera formal ante los abogados de la dependencia, confirmó que sus abogados recuperaron su beca.

“Desgraciadamente es una guerra que ya no peleo yo, sino mis abogados, y estoy muy contenta porque mi demanda se ganó, y ahorita es justamente buscar el cómo poder recibir ese dinero”

Por otra parte, describió que pese a los resultados deportivos que ha tenido en los últimos años, la Conade la puso en una situación complicada por la falta de apoyos económicos que le limitaron a realizar diferentes actividades. Además explicó que pese a salir bien calificada del Campeonato Mundial en Guatemala, el organismo que dirige la ex velocista no le otorgó ni un solo peso.

La raquetbolista mexicana, Paola Longoria, responde con firmeza a las críticas de la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara (Cuartoscuro/ Paola Longoria)

Lamentó que el deporte mexicano esté en esta situación.

“Ya llevo más de tres años sin beca, no he recibido mis estímulos tanto del Campeonato del Mundo de Guatemala y el reciente de México. Y es una lástima que no pueda tener ese premio a mi esfuerzo, a mi dedicación, a todo lo que doy día con día como atleta para poner a México en lo más alto”, sentenció.

Paola Longoria pide una mejor relación con Conade

Por otra parte, la deportista mexicana señaló que la dependencia debería tener una mejor relación con los deportistas por las próximas competencias que vienen, ya que Paola Longoria consideró que será un año importante para los atletas, en especial por los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y es que dentro de las discusiones que ha tenido la medallista olímpica con diferentes atletas y federaciones han sido con un tono “violento” e inclusive rencoroso, razón por la cual Paola Longoria señaló que la relación debería de mejorar para que los deportistas no salgan afectados.

Paola Longoria pidió que se limen asperezas entre el deporte mexicano y Conade (EFE)

Además, destacó el apoyo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo obtenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, competencia en la que Paola Longoria se colgó el oro.

“La verdad que estoy contenta y agradecida con esos premios que nos dio el presidente de México por los Centroamericanos. Pero honestamente tenía miedo de no recibirlos por todo este tema. Ya me lo dieron y esperemos que sea el comienzo de un proceso más amigable, creo que ya es hora de quitarnos el rencor, la rivalidad y el estarnos peleado; se viene un año importante para el deporte y creo que se puede cambiar. Ya lejos de ‘a ver si re apoyo’, si ‘tu me caes bien’, y esa la manera de cómo puedes cambiar el chip”.