Marion Reimers a Televisa: la cronista se une a Tercer Grado Deportivo

Marion Reimers llegó a Televisa para colaborar en Tercer Grado Deportivo (Foto: Instagram/ @lareimers)

Inició la segunda temporada de Tercer Grado Deportivo, programa de análisis que creó Televisa en el que reunió a periodistas como André Marín, David Faitelson, Alberto Lati, entre otros más. Para los nuevos programas que están por empezar, la producción anunció la llegada de una nueva especialista.

Se trata de Marion Reimers, la comentarista de TNT Sports México. Fue a través de redes sociales, y en sus programas de noticias matutinos de N+, en el que dieron a conocer la noticia de la nueva incorporación. Será la noche de este lunes 21 de agosto que La Reimers debute como analista de Televisa.

“Silencio. @LaReimers se une hoy a la mesa de Tercer Grado Deportivo esta noche, después de #EnPunto por @Canal_Estrellas”, publicaron en redes sociales.

La controversial comentarista deportiva será la tercera mujer que participe en el debate del programa, pues se unirá a Majo González, compañera con quien ya ha trabajado juntas en las narraciones de la Champions League para México, y Denise Maerker. Además, cabe destacar que es la primera vez que la especialista trabaja para la señal de Televisa.

El estilo analítico de la periodista no es del agrado de todos los fanáticos del futbol mexicano, razón por la cual criticaron la decisión de Tercer Grado Deportivo para invitarla al programa y sugirieron que no verían el programa; sin embargo, otros más consideraron que su aportación provocaría momentos cómicos en el programa, ya que en alguna ocasión Marion encaró a sus compañeros de TNT Sports en un programa en vivo.

¿Dónde y a qué hora ver el debut de Marion Reimers en Televisa?

Tercer Grado Deportivo es un programa que solo se transmite los días lunes después del noticiero En Punto. Así que este lunes 21 de agosto será el debut de Reimers en Televisa.

El programa inicia en punto de las 23:00 horas (centro de México)

Fecha: lunes 21 de agosto

Horario: 23:00 hrs

Transmisión: Canal de las estrellas (canal 2), ViX

Marions Reimers contra el machismo en el deporte

La periodista deportiva Marion Reimers se convirtió en una embajadora de las mujeres en el deporte y combatir las desigualdades (EFE/ Carlos Ramírez)

A lo largo de la trayectoria de la periodista mexicana, en cada cadena en la que ha colaborado siempre ha mostrado su postura para combatir el machismo en el deporte. Así que como periodista deportiva siempre ha usado los espacios para exponerse en contra del trato misógino y machista dentro de los medios.

Sin embargo, esta postura le ha traído una serie de problemas y conflictos entre los fans, ya que en redes sociales siempre es atacada cuando le toca narrar partidos de Champions Leagues para México, incluso con memes los internautas se burlan de su trabajo.

La polémica más reciente que tuvo Reimers fue cuando encaró a Omar Zerón, compañero de trabajo en TNT Sports, ya que durante un programa el analista habría lanzado un comentario que pasó el aspecto deportivo y se fue en contra de Reimers, razón por la cual la atacó.

“¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción. Está bien, Zerón lo que tú digas es ley”, expresó.

En ese momento la polémica se desató en redes sociales para saber quién tuvo la razón o quién cometió el error, pero Reimers recibió el apoyo de varios comentaristas como lo fue David Faitelson.

“Misógino y machista el futbol mexicano y su entorno. Marion Reimers es una de las mejores comentaristas, analistas y periodistas con quien cuenta el medio deportivo. Ya quisieran muchos tener su preparación y personalidad. Qué pena decirle a mis hijas que así está su país natal”, defendió el analista de ESPN a su compañera de profesión.