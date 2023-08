Ebrard aseguró su lugar en Morena y negó saltar a MC

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aspirantes a la presidencia por Morena. Foto: Twitter, @m_ebrard

El aspirante a la coordinación a los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, aseguró su lugar en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que se mencionara una posible “chapuleanada” con Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista a medios a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE), el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que sus intenciones no son irse a ningún partido político, siempre y cuando las dirigencias del partido guinda aseguren las transparencias en el proceso interno, y sobre todo en las encuestas próximas.

A poco tiempo de que Morena eligiera a las casas encuestadoras para la selección de él o la abanderada de la alianza Juntos Hacemos Historia, el excanciller mexicano sigue resaltando la desigualdad y “acarreos” a favor de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien habría sido señalada como la favorita de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, y, por ende, su posible sucesora.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Marcelo Ebrard se dijo confiado en que vencerá las encuestas, siempre y cuando el partido guinda no haga “chicanadas”.

“Si permiten que la gente decida libremente en la boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda de que vamos a ganar en esta encuesta. Yo no me voy a ir a ningún lado”, destacó.

Explicó además que no hubiera posibilidad alguna para sumarse a las filas naranjas, pues indicó que ha sido este partido el que más ha puesto denuncias en su contra, recordando la multa que pagó por 10 mil pesos ante las autoridades electorales.

“Si me denunció el Movimiento, los 10 de hoy los presentó el diputado de Movimiento Ciudadano en contra mía, son los que más denuncias presentan en contra del servidor. Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién quiere ir a otro lado. Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, destacó.

Las encuestas de Morena

El pasado 18 de agosto, Mario Delgado, líder de Morena, dio a conocer a las casas estadísticas que se incursionará en el proceso, las cuales fueron sugeridas por los seis aspirantes de la alianza, y las cuales firmaron un pacto de confidencialidad para garantizar el proceso.

El ex canciller seguirá en Morena (especial)

En conferencia de prensa, el presidente nacional aseguró que los ejercicios estarán apegados a la opinión de la gente, por lo que descartó cualquier probabilidad de alteración a favor de algún candidato.

“En ningún momento se corre el riesgo de que las empresas pudieran cambiar el resultado, queremos dar la confianza de que nada ni nadie intervendrá en la decusación del pueblo”, señaló Delgado Carrillo.

Entre dichas encuestadoras, seleccionadas al azar, ninguna fue de las elegidas por Ebrard, por lo que su compañero de partido, Ricardo Monreal Ávila, senador con licencias de Morena, cedió su lugar para mantener la unidad, luego de que se crearan discrepancias entre los aspirantes a la coordinación.

Mario Delgado Carrillo clamó a Ebrard 2023. REUTERS/Raquel Cunha

Este acto llegó a sabiendas de Ebrard, quien tomó sus redes sociales para agradecer el gestó y reconocer su compromiso dentro del Movimiento.

“Reconozco y agradezco el gesto de Ricardo Monreal para hacer posible nuestra participación en la encuesta para determinar quién encabezará la defensa de la 4T. Buen compañero y amigo, muestra su altura de miras y talento político. Abrazo y nuestra gratitud Ricardo.”, señaló el ex canciller.

Marcelo Ebrard ha advertido a las dirigencias de Morena usar métodos democráticos en el proceso interno, reclamos en los que se han sumado algunos de sus compañeros que de igual manera han denunciado irregularidades e inequidad entre sus aspirantes.