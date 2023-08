“Tenemos la vara muy alta”: Erik Buenfil presenta ‘Veo Cómo Cantas’, show de Televisa que llega en lugar de LCDLFM

Erik Buenfil presenta ‘Veo Cómo Cantas’, show de Televisa que llega en lugar de LCDLFM (Fotos: Cortesía)

Televisa y sus programas dominicales están de vuelta atrayendo a miles de familias mexicanas tras el rotundo éxito que obtuvo la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Pero la apuesta continúa por lo grande, con un nuevo concepto que impactará este domingo 20 de agosto en punto de las 21:00 horas.

Te puede interesar: Wendy Guevara rompió el silencio sobre el contrato de exclusividad con Televisa

En entrevista con Infobae México, uno de los principales talentos que llegará con Veo Cómo Cantas habló sobre las innovaciones y apuestas que el programa le ofrecerá a los televidentes a lo largo de ocho semanas - 2 meses-.

“Estoy muy contenta, creo que es un muy buen programa y la gente lo va a disfrutar mucho. Estoy segura que es un proyecto novedoso, diferente y que el público va a participar con nosotros desde su casa, es un programa muy divertido”, inició la actriz de telenovelas.

El reto de no perder el rating consagrado en “La Casa de los Famosos México”

Este es el show de Televisa que llega en lugar de LCDLFM (Foto: Cortesía)

Sobre la pregunta recurrente que hay en redes sociales, las dificultades que de antemano ya se prevé con el estreno del show por el rotundo éxito de su antecesor, la protagonista de Amores Verdaderos aseguró que más allá de nuevos se trata de apostar por un nuevo concepto que está por lo mucho alejado de Veo Cómo Cantas, pues no es un reality show 24/7 y mucho menos tiene una similitud que de paso a comparaciones y competencias.

Te puede interesar: ¿Televisa lo dejó fuera? Apio Quijano explica por qué no está en gira de Team Infierno

“Lo sabemos… Es algo completamente diferente, sé que tenemos la vara muy alta pero no creo yo que compita una cosa con la otra porque son dos programas completamente diferentes. La Casa de los Famosos México era un programa con un formato 24/7, de toda la semana estar viendo a un grupo de personas encerradas en una casa; este es un programa de dos horas cada domingo”, agregó.

“Es completamente diferente porque es un programa de concurso, musical de otra temática diferente. Sabemos que tenemos el reto del rating , pero también es una apuesta diferente, es como un platillo diferente para el público y un cambio. La Casa de los Famosos México no iba durar toda la vida y nosotros somos ocho programas, así cada programa que va entrando, novelas terminan y novelas comienzan, es un reto para cada uno y tenemos una gran apuesta, esperamos que el público lo reciba con mucho cariño”, Erik Buenfil.

La famosa junto al Team Infierno (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Ser auténtica e improvisar: así se preparó Erika Buenfil para “Veo Cómo Cantas”

“No me preparé mucho porque simplemente soy yo, más bien traté de cambiar y atreverme a hacer ser libreto, a ver cómo reacciono yo y divertirme. Teníamos la guía del productor, viendo que sí y que no quería, pero es un programa en el que sucede momento a momento, no hay nada escrito, entonces eso lo hace divertido. Espero haberlo hecho bien y ya la gente lo verá”, confesó Erik Buenfil en entrevista con Infobae México.

Te puede interesar: ¿Televisa vs Sergio Mayer? ‘Team infierno’ ya es marca registrada con derechos divididos

“Nos llevamos muy bien, eso lo hemos comentado y estamos muy contentos. Ha sido una gran química, porque pareciera que no tenemos nada que ver unos con otros. Yo siento que al principio nos llevamos de poquito en poquito y ahora está muy bien todo. Nos reímos mucho y hemos encontrado como puntos en común y el propósito de terminar con el programa es hacerlo padre y nos divertimos mucho. Hemos encontrado muy buena química entre todos”.