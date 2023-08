Paquita La Del Barrio dedicó emotivas palabras a Luis Ángel ‘El Flaco’ por muerte de su hija: “Dios te dé paz” (Fotos: Instagram/@paquitaoficialb/@luisangelelflaco)

La mañana del lunes 14 de agosto, se informó sobre el trágico fallecimiento de María Fernanda, hija adoptiva del reconocido músico mazatleco Luis Ángel El Flaco. La joven perdió la vida por ahogamiento en Playa Cerritos, específicamente en la zona denominada Estero del Yugo en Mazatlán, Sinaloa, cerca del Hotel Riu.

Tras trascender la sensible noticia, importantes figuras del mundo musical del regional mexicano como Banda MS, Los recoditos y Lupillo Rivera externaron sus condolencias, pero una de las imágenes femeninas más longevas y representativas ahora ha emitido un emotivo mensaje de aliento y apoyo a su colega, Paquita La Del Barrio.

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la cantante de 76 años de edad no dudó en confesar por qué no le había escrito o hablado con anterioridad sin olvidar el mensaje que quería transmitirle al famoso: “Hace rato le iba a mandar un mensaje, pero por andar con las prisas no se lo mandé, se me pasó por las prisas. Que bueno que me acordaron para mandarle un saludo muy hermoso”, inició la también actriz.

“Dios te dé paz”: Paquita La Del Barrio a Luis Ángel ‘El Flaco’

María Fernanda tenía una buena relación con su padre adoptivo (Foto: Facebook)

Después de explicar por qué aún no se había comunicado con el cantante de regional mexicano, la intérprete de éxitos como Rata de dos patas, Tres veces te engañé y Que me lleve el diablo no dudó en darle unas palabras de consuelo a Luis Ángel El Flaco.

“Mijo, te quiero mucho, eres una persona maravillosa y te deseo lo mejor, que Dios te dé tranquilidad y esa paz que necesitas ahorita. Te mando un abrazo, ya estaremos algún día juntos para platicar”, finalizó aseverando que se siente mucho dolor perder un hijo y por esa razón se debe ser muy respetuoso con el tema y la forma en cómo el público y los medios de comunicación se deben dirigir a el tema y él.

Quién era María Fernanda, hija de Luis Ángel “El Flaco”

María Fernanda, de 21 años, era hija de Maricruz Robles, quien estuvo casada con Luis Ángel El Flaco. A pesar de la separación de la pareja, el músico continuó desempeñando un papel paternal en la vida de la joven.

El cantante ya regresó a los escenarios (TikTok: @kaaaayy23 //Instagram: @roblessfernanda)

Era hermana de Ángela, hija del cantante, quien actualmente tiene 19 años de edad, y de Luisito, de 13 años, aunque no tenían parentesco sanguíneo con ella había sido como una hermana para ellos. De momento ellos u otros familiares de la joven no se han pronunciado sobre el sensible hecho que ha paralizado la industria del regional mexicano.

En sus redes sociales se puede observar que solía disfrutar mucho de su familia, amigos, lugares tranquilos y sobre todo del sol, arena y playas mexicanas del estado de donde era originaria.