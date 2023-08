Xóchitl Gálvez dijo que el sureste mexicano no tiene la cultura para trabajar 8 horas como los del norte

Xóchitl Gálvez señaló que el presidente no está respetando la Constitución (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez vuelve a acaparar los reflectores de la opinión pública y no, no fue por nuevamente hablar sobre los puestos de micheladas que multaba cuando era alcaldesa de Miguel Hidalgo, sino porque otorgó polémicas declaraciones haciendo referencia a que los estados del sureste mexicano (Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) no tienen la cultura de trabajar 8 horas seguidas, contrario al caso que se vive en la población de las entidades del norte de nuestro país.

Este sábado 19 de agosto se llevó a cabo el tercer Foro Regional de la coalición Frente Amplio por México (que lo componen los partidos de la oposición) en donde los tres precandidatos que desean convertirse en el o la que contenderá en las elecciones presidenciales de 2024 fueron cuestionados sobre distintitos temas que se consideraron importantes para el futuro en el país.

Esta ocasión la sede fue en Monterrey, en Nuevo León. Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre sus planes laborales para la población mexicana y fue aquí donde dio la polémica declaración: “Hay una cultura distinta en el sureste del país... cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en Chiapas y les comenté que iba a ser un fracaso porque nadie iba a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”.

La panista aseguró que los estados del sureste mexicano no tienen la cultura para trabajar 8 horas

Ella explicó que no se pueden aplicar los mismos modelos de jornadas laborales en las diferentes regiones del país porque cada una tiene personas que trabajan de distinta manera por lo que se deben atender las necesidades de estas zonas de manera independiente para poder tener un modelo correcto.

Esta idea de la senadora panista con licencia surgió desde que se encontraba trabajando al lado del expresidente Vicente Fox cuando, detalló, trató de implementar un sistema de fábricas maquiladoras en la ciudad San Cristobal de las Casas, hecho que ella calificó como un error argumentando que “nadie iba a ir a trabajar sus 8 horas”.

Respecto a los temas laborales también señaló que algo que urge en nuestro país es que todos los trabajadores tengan acceso a un seguro social público.

Xóchitl Gálvez aseguró que puede logar una transición a energías limpias en algunos estados del norte del país en menos de 6 meses. REUTERS/Daniel Becerril

En el mismo foro organizado por los posibles candidatos a las elecciones presidenciales del 2024 hubo algunos temas que también fueron de importancia para todos los presentes como el referido a la energía eléctrica y su producción del país. Xóchitl consideró que México está listo para hacer una transición “casi completa” las energías limpias y renovables, pero lo declaró muy a su estilo. Esto fue lo que dijo:

“No lo hemos hecho por we**s... México tiene la capacidad para lograrlo... tenemos energías renovables... tenemos que poner parques de celdas solares con almacenamiento eso te da energía para todo el día... nos ponemos a hacer hidrógeno verde para tener un respaldo... es una manera de resolverlo inmediatamente el problema... en 6 meses lo podemos tener”.

Información en desarrollo***