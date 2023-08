Sergio Mayer quiere una disculpa de Sofía Rivera Torres

Sergio Mayer quiere que Sofía Rivera Torres se disculpe con él tras haberlo difamado por su desempeño en La Casa de los Famosos (Cuartoscuro/Captura redes)

Luego de que Issabela Camil advirtiera que procedería legalmente en contra de Sofía Rivera Torres por presunta difamación hacia su esposo, Sergio Mayer, el actor dijo que no procederá legalmente, pero sí espera que la presentadora se disculpe.

Sergio, tras salir de La Casa de los Famosos y enterarse de que Sofía, con quien habría formado una buena relación según él, se dio cuenta de los cometarios que ella hizo en su contra, motivo por lo que hoy se siente molesto y espera que se disculpe con él por dañar su imagen.

“Lo menos que puede hacer es ofrecer una disculpa y tratar de rescatar un poquito de dignidad y de imagen que salió muy deteriorada, dentro y fuera de la casa, se lo dejo a ella, a su criterio, que creo que evidentemente no lo haría”

Issabela Camil intentó demandar a Sofía después de que lo acusara de estar en La Casa de los Famosos gracias a bots (Instagram/@issabelacamil)

El actor enfatizó que no procederá en contra de Sofía, pero sí considera que rebasó un límite al acusarlo de cometer delitos, cuando sólo pudo haberlo acusado de ser “rudo” dentro de La Casa de los Famosos.

“Una cosa es decir que soy rudo, que soy manipulador, que soy un cabrón, y otra cosa es decir que soy un corrupto, que soy fraudulento”, dijo Mayer.

Por su parte, Issabela, quien inició la polémica, mencionó que ella hizo lo posible por sí comenzar la demanda, inclusive habló con sus abogados para saber cómo proceder; sin embargo, ahora que su esposo salió del reality, le correspondería a él decidir si lo harán o no, es decir, ella ya no lo hará.

Sergio, dentro de la casa, pensó que había formado una buena amistad con Sofía y esperaba un reencuentro con ella (Vix)

“Yo hablé y metí a mis abogados porque me pareció que lo que estaba diciendo esta mujer era fuera de contexto y era ya difamación. Yo no puedo demandar porque no me lo hizo a mí personalmente, eso le correspondería a Sergio, eso me lo dijo mi abogado”, respondió Camil.

Pese a que ella no pudo hacer la demanda, mencionó que sí metieron una advertencia contra Sofía, para constatar que ella presuntamente estaba difamando al ex diputado.

“Me dijo (el abogado): ‘sólo podemos meter un papel’, y lo hicimos, es como una restricción, pero nada más. No podía hacer más, aunque hubiera querido porque lo tiene que hacer Sergio (...) se hizo lo que se pudo”

¿Cuál fue la respuesta de Sofía a la supuesta demanda de Issabela Camil?

Sofía Rivera no cree que Issabela Camil la demande por difamación Crédito: TikTok chismografo_mx

Poco después de que la hermana de Jaime Camil diera a conocer sus intenciones de proceder legalmente en contra de Sofía Rivera Torres, la presentadora respondió, asegurando que la familia de Mayer tiene cosas más importantes que hacer que demandarla.

“Issabela me parece muy fina, muy elegante, muy culta, igual que Sergio (...) Tampoco creo que me vaya a demandar, creo que tienen otras preocupaciones y cosas más importantes que hacer”, dijo la esposa de Eduardo Videgaray.

El motivo por el que Camil quería demandar a Sofía fue por los comentarios que hizo en contra de su esposo, acusándolo de estar jugando sucio, a partir de bots que votaban por el y hacían comentarios positivos a su favor en redes sociales.

Sergio comentó que los comentarios negativos que ha recibido no le importan y seguirá con sus planes de retomar su carrera política (Instagram/@issabelacamil)

Rivera Torres dijo esto de forma pública durante una de las galas de eliminación. Por esto, Issabela la acusó de supuestamente haber difamado a Mayer y sin la posibilidad de que él pudiera defenderse, pues aún se encontraba dentro del reality.

“Empezó a decir que Sergio tenía contratadas empresas, que era un fraudulento y que gracias a mis millones Sergio se había salvado y eso me parece muy delicado, porque ya es difamación”; dijo la actriz frente a los medios el 24 de julio.