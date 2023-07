Sofía Rivera Torres reaccionó a la demanda de Issabela Camil por difamación

Sofía Rivera Torres habló sobre la demanda que Issabela Camil aseguró iniciará contra ella (Instagram @sofiariveratorres/@issabelacamil)

Luego de que Issabela Camil advirtiera que iniciará un proceso legal en contra de Sofía Rivera Torres y la producción de La Casa de los Famosos, la presentadora reaccionó a las acusaciones.

Y es que el 20 de julio, la esposa de Sergio Mayer dijo ante un grupo de periodista que sus abogados están trabajando en una demanda en contra del reality y de la eliminada de la casa, los dos procesos serían por afectar la imagen del actor.

A Sofía la acusó de presunta difamación por afirmar que Sergio compró bots para que lo defendieran en redes sociales. Pese a que Camil no dijo directamente el nombre de la exhabitante, fue evidente que se trataba de ella ya que ha sido la única expulsada del programa que señala a Mayer por ese supuesto fraude.

Issabela mencionó que las acusaciones que su esposo estaba recibiendo eran injustas porque salían del juego (Instagram/@issabelacamil)

Debido a esto, Rivera Torres comentó en una transmisión en vivo en Instagram que ella duda que en realidad alguien vaya a proceder en contra de ella ya que tienen “cosas más importantes que hacer”, dijo a sus seguidores.

“Issabela me parece muy fina, muy elegante, muy culta. Igual que Sergio, que en realidad lo admiro y lo respeto, me parece chingón. Tampoco creo que me vaya a demandar, creo que tienen otras preocupaciones y cosas más importantes que hacer”

Asimismo, mencionó que Issabela no demandaría al reality, pues está segura de que Televisa tiene la forma de protegerse siendo una de las televisoras más importantes del país y esto lo sabe la actriz.

Sofía Rivera no cree que Issabela Camil la demande por difamación Crédito: TikTok chismografo_mx

“La producción está muy protegida, seamos realistas, ¿quién es tele mexicana? Televisa, son quienes han estado proviniendo entretenimiento que ha marcado nuestra cultura, ¿ustedes creen que no saben A: como producir, y B: que no saben cómo defenderse?”, respondió Sofía.

La esposa de Eduardo Videgaray también desmintió que la producción la hubiera vetado por las declaraciones que hizo en contra de Sergio y por afectar la credibilidad de La Casa de los Famosos.

“Ni me demandaron ni me vetaron, pero ya para qué tomarte el tiempo de estar desmintiendo a tantas personas”

(Instagram/@sofiatorresrivera)

Explicó que el único motivo por el que sus ex compañeros ya no usan su marca es porque ahora tienen prendas de más patrocinadores y deben de usarlas, lo que los ha obligado a dejar de lado lo que ella les regaló.

“Cuando empezamos, como ustedes bien saben, no estaba lleno de marcas, todavía el programa iba empezando, no sabíamos qué tal le iba a ir. Y ahorita que ya está repleto de marcas porque les ha ido increíble (...) ya yo no estoy ahí, sí entiendo que el programa diga ‘esta publicidad cuesta’”, confesó la presentadora.

¿Qué dijo Issabela Camil sobre la demanda a Sofía Torres Rivera?

Durante un encuentro con la prensa el pasado 20 de julio, Issabela mencionó que estaba iniciando un proceso legal en contra de una participante de La Casa de los Famosos que estaba difamando a Sergio Mayer.

Issabela ha sido quien asiste a las galas de eliminación de su esposo, donde aprovecha para hablar de forma positiva de él (Instagram/@issabelacamil)

“Empezó a decir que Sergio tenía contratadas empresas, que era un fraudulento y que gracias a mis millones Sergio se había salvado y eso me parece muy delicado, porque es ya es difamación”

Sofía Rivera fue quien señaló que Sergio presuntamente había hecho una estrategia fuera de la casa, antes de iniciar el programa. Habría comprado granjas de bots y, en su opinión, era injusto porque todos los demás habitantes estaban compitiendo con esto.

“Sergio es un tramposo, fraudulento. Estamos viendo ya que están compitiendo contra las reglas y granjas de bots contratados”; dijo en la gala de eliminación del 9 de julio.