Daniel Sosa rompió su amistad con Ricardo O’Farrill por salud mental

Daniel Sosa terminó su amistad con Ricardo O'Farrill por el episodio maniaco depresivo que tuvo (Captura de pantalla/YouTube Ricardo O'Farril)

Ricardo O’Farrill actualmente se está recuperando tras haber sufrido un episodio maniaco-depresivo y ser diagnosticado con trastorno bipolar, lo cual causó un escándalo en el mundo del stand up por las acusaciones que hizo contra sus colegas.

Te puede interesar: RBD confirmó concierto en el Estadio Azteca para cerrar su gira “Soy Rebelde Tour”

Una de las personas de las que habló fue Daniel Sosa, a quien acusó de supuestamente haber drogado a una joven con MDMA durante una fiesta. Richie ya desmintió esto, asegurando que no tenía control de lo que decía durante su crisis de salud mental y disculpándose con sus compañeros por el daño que sus falsas declaraciones causó.

Daniel ya perdonó a O’Farrill, pero confesó que decidió alejarlo porque no estaba dispuesto a que siguiera dañándolo emocionalmente, compartió en La Saga.

Daniel Sosa terminó su amistad con Richie O'Farrill tras su episodio maniaco-depresivo Crédito: La Saga

“A mí me causó mucho shock porque dije: ‘Independientemente de que fuéramos mejor amigos o no, todo lo que está diciendo no es cierto’ (...) Vamos a hablarlo de frente, le dije: ‘Estoy muy enojado, no estuvo bien lo que hiciste, me jodiste mucha parte de mi carrera por una cosa que se te ocurrió decir, me da mucho gusto que estés mucho más sano, más estable, pero yo ya no puedo ser tu amigo’”

A partir de esto, pese a que en su momento fueron muy cercanos y Daniel le agradece a Ricardo el impulso que le dio dentro del mundo de la comedia en México, le aclaró que se alejará de él por su salud mental.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: ¿qué integrante del Team Infierno se convirtió en el quinto finalista?

“‘Por mi bien y por mi salud mental y emocional, es mi responsabilidad emocional y afectiva poner límites en esta relación, de lo contrario, yo voy a terminar haciéndome cargo de una enfermedad que no es mía y yo no voy a jugar a eso, me he cuidado mucho, ¿por qué me voy a hacer cargo de algo que no me corresponde?’”, compartió.

Ricardo actualmente está siendo tratado por profesionales (Instagram/@richieofarrill)

Sosa agregó que la última vez que lo vio, se dio cuenta de que O’Farrill está mucho mejor de salud que meses atrás, algo que lo hace feliz, pero está decidido a mantener cierta distancia del presentador de Ñam ñam extravaganza.

Te puede interesar: Nicola Porcella probó por primera vez el chile habanero y terminó mal

Por esto, Daniel pidió a los internautas que lejos de echarle en cara a Richie cómo sus acusaciones afectaron a otros, es mejor que le envíen mensajes de apoyo, pues aún se está recuperando y necesita sentirse acompañado.

“Yo en la vida voy a hablar mal de Ricardo, al contrario, invito a la gente que está viendo esto que le mande mucho amor a sus redes, que neta lo apoye porque está en un momento en el que lo que necesita es amor”, dijo el comediante.

En su momento, Ricardo acusó a varias personas de cometer incluso delitos, los cuales no habría ocurrido (Instagram/@richieofarrill)

Daniel Sosa perdonó a Ricardo O’Farrill tras acusaciones falsas

A pesar de que Daniel recalcó que las declaraciones de Richie durante el episodio maniaco-depresivo sí afectaron a su carrera, prefirió perdonarlo porque en un momento fueron grandes amigos y no quiere que lo sucedido sea una carga para él.

“Yo perdoné a mi mamá que me dejó a los siete años... si algo me ha enseñado la vida es a soltar, no puedo vivir con un lastre por más que las personas me dañen, yo me tengo que hacer responsable de mí mismo”

Sosa mencionó que las acusaciones no surgieron de un momento a otro, sino que fue algo que fue creciendo, incluso otros compañeros se habían dado cuenta de que el comportamiento de Ricardo estaba cambiando.

Sosa perdonó a Daniel tras recodar todo lo que vivió en su infancia (Instagram/@danielsosafado/@yaracavazos)

Agregó que lo sucedido en la boda fue una situación menor, no fue un escándalo en su momento, todo explotó después, cuando O’Farrill comenzó a hacer sus transmisiones en vivo.

Para todos sus colegas fue un momento confuso ya que Ricardo se había caracterizado por ser una persona respetuosa.