Bárbara de Regil fue criticada por comprar cuadro y no ser de los que pinta su hija

Bárbara de Regil defendió las pinturas de Mar y a pesar de ello decidió comprar una pintura de otro autor. (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Bárbara de Regil y su hija Mar son constantemente criticadas como en el caso de las declaraciones de la actriz sobre que un filtro la hacía ver “prieta y fea” o en el caso de la joven por aplicarse y recomendar un producto para la piel que puede ser peligroso si se usa como ella se lo aplicó. Sin embargo, uno de los temas más mediáticos que envolvieron a las dos mujeres en las últimas semanas fue sobre la realización y venta de los cuadros de Mar a partir de los 3 mil pesos mexicanos, a pesar de que su mamá defendió sus pinturas, fue criticada por comprar una que es de otro autor y presumirla.

Te puede interesar: Mar de Regil presumió producto de belleza y recibió fuertes críticas: “Te vas a quemar la piel”

Mucho se habló de las imágenes con las que decoraba la influencer sus cuadros para después rellenarlas con color, se decía que eran plagios porque no pertenecían a ella los derechos de autor de los personajes que plasmaba ahí como lo fue el caso de Homero Simpson, Ludwing von Pato o Lumiere, de la película La Bella y la Bestia, de Disney, lo que podría meterla en problemas por comercializar con estas imágenes a menos que tuviera un acuerdo o contrato de un permiso especial, cosa que dudaron debido a que usualmente se debe colocar un sello o imagen con la marca en el producto.

Pero ahora quien está bajo los reflectores ya no son las creaciones de Mar de Regil, sino las acciones de su mamá, señalamientos que surgieron a raíz de una fotografía que se publicó en una página de venta de cuadros por encargo llamada Mexicana Jail Brand que posteó un cuadro que encargó y compró la actriz Bárbara de Regil.

La actriz compartió su adquisición. (Ig: @mexicana_jail_brand)

La misma página de Instagram guardó en sus historias destacas algunos videos que subió la protagonista de Rosario Tijeras sobre el momento en que llegó el cuadro que compró a su casa, además de cuando estaba quitándole las protecciones para finalmente presumirlo en una de las habitaciones de su hogar.

Te puede interesar: Bellakath contó el secreto estético detrás de su figura

Esto ocasionó que los usuarios de redes sociales comentaran con molestia y criticaran a Bárbara de Regil por no encargar la pintura a su hija, en cambio pagó por un cuadro que podrían haber hecho entre las dos y compartir momentos juntas. Así lo comentaron los internautas:

“¿Por qué no se lo pidió a su hija?”. “Le hubiera comprado a su hija, ni a su mamá le gustaron”, “Justo algo así quería hacer su hija, tristemente no se parece, ni tantito”, “Prefirió comprar este que el de su hija, no les parece grosero”, “Bárbara de Regil, mejor cómprale a tu hija Mar”, “Ni ella le compra a su hija”, “Que bonita mami, sin comprar los cuadros de su hija”.

Bárbara de Regil defendió a Mar de las críticas a sus pinturas. (Tiktok arte.monroy).

Otros “haters” de la actividad recreativa que hace Mar de Regil aseguraron que la obra de arte que compró la actriz tiene parecido con lo que intentó replicar la joven en sus propias creaciones, considerando que esos son los trazos que intentaba “plagiar”.

Usuarios de redes sociales aseguraron encontrar el pintor al que supuestamente copió Mar de Regil

Distintos internautas que observaron el cuadro que adquirió Bárbara de Regil, consideraron que existen trazos similares en las creaciones de su hija Mar, pero señalaron que no obtuvieron el mismo resultado. Esto indicaría que estas imágenes son las que trató de replicar y “plagiar”, espetaron, dentro de sus propias obras.

Surgieron cuestionamientos en Instagram a las obras de Mar de Regil (@seagallery._)

Esto fue lo que comentaron en redes sociales: “Lo va a querer replicar Mar y venderlo al doble de precio”, “Con que a este artista le quiere copiar el estilo tu hija”, “Encontramos a la persona a la que le quiere copiar su hija Mar y todo gracias a ella”, “Justo esto quería hacer la hija...”.