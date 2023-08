Mar de Regil presumió producto de belleza y recibió fuertes críticas: “Te vas a quemar la piel”

La famosa fue criticada por uso indebido de un producto de belleza. (Ig: @marderegil._) (Captura)

Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, ha sido duramente criticada en las últimas semanas, principalmente por la realización y venta de sus cuadros que han tachado de muchas formas negativas; sin embargo, ahora está bajo los reflectores por presumir un producto de belleza que podría ser nocivo para la piel y recomendar su uso, pero de manera incorrecta, consideraron expertos que también habían utilizado este exfoliante.

Todo inició cuando la joven compartió, a través de redes sociales, su rutina de cuidados de la piel cuando mostró ante las cámaras una botella de cristal con un líquido rojo en su interior. Ella comentó que antes de maquillarse, e incluso antes de dormir, aplicaba este líquido hasta que fuera absorbido por su cutis, a pesar de que tenía una consistencia extraña, comentó la hija de la actriz.

Una presunta experta en el cuidado del rostro comentó el video de la influencer y señaló que, al igual que ella, también utiliza este producto, pero que no se trata de un serum (suero facial) sino de un exfoliante que entre sus ingredientes tiene ácido, así como la advertencia acerca de su uso prolongado, recomendando lavarse la cara antes de que se cumplan 10 minutos de su aplicación.

La hija de Bárbara de Regil recomendó, de manera errónea, el uso de un producto Crédito: TikTok/florencia.lof

La usuaria que detalló los riesgos y la forma correcta de usar este fuerte exfoliante aseguró que no tiene nada personal en contra de Mar de Regil, en cambio se mostró preocupada por la piel de la famosa, así como del discurso para recomendar este producto de belleza de manera errónea, lo que podría ocasionar daños en los seguidores que intenten, confiados, en seguir las sugerencias de la influencer.

Estas fueron las palabras de la maquillista e influencer de cuidado de la piel: “Que preocupante todo lo que acaba de decir... este producto que ella llama serum es en realidad un exfoliante químico con ácidos... es bastante fuerte, es un super producto si lo usas bien... en la etiqueta dice que se debe dejar 10 minutos... se tiene que retirar”, detalló Florencia, la usuaria de TikTok que comentó el video de Mar.

Continuó agregando que es altamente que el uso incorrecto de este producto puede ocasionar graves problemas del grado de quemaduras en la piel, así lo expresó:

“Explícitamente dice que no te lo pongas en el contorno de los ojos... es tan fuerte que hasta la misma marca te advierte sobre su uso... no se debe usar más de dos veces por semana... tiene muchos seguidores, esto es lo que comunica... información que no está bien... si tú haces lo que ella hizo te vas a quemar la piel”.

De acuerdo con las críticas a Mar de Regil, el uso de este producto podría quemar el cutis de la famosa. (Foto: IG marderegil._)

Criticaron a Mar de Regil por venta de sus cuadros

Una de las polémicas que envolvió a la familia de Regil en las últimas semanas fue la venta de los cuadros de Mar, hija de la actriz que interpretó a Rosario Tijeras, por la venta de sus pinturas que en primera aseguraron que fueron copiadas de imágenes que existen en el internet por lo que los derechos de las mismas no le pertenecen.

El segundo dato controversial sobre estas obras creadas por la joven fueron los costos. Estas se ofertaban por encima de los 3 mil pesos e inclusive algunos llegaban a costar hasta 10 mil pesos mexicanos, cifra que consideraron como una “exageración”, especialmente porque señalaron que la calidad de las pinturas era deficiente.

Mar de Regil fue criticada por el costo de sus pinturas. (@seagallery._)

Tras esto, su mamá Bárbara de Regil ha salido en defensa de su hija con las siguientes palabras: “Vendes latas, agarras las latas, las juntas, haces un corazón; y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado... siempre sigue: crea, la vida es para crear”.