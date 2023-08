Activistas piden no difundir el video de los jóvenes de Lagos de Moreno: “Tengan humanidad”

Los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. (Twitter/@rmartinmar)

La fotografía y el video que presuntamente muestra golpeados y amordazados a los cinco jóvenes desparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, se volvieron virales en las redes sociales desde el lunes pasado y a pesar de que se volvieron piezas clave en la investigación del caso, colectivos y activistas advirtieron que el difundirlos puede ser apología del delito.

Te puede interesar: Reportaron la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco

En redes sociales, el colectivo feminista Brujas del Mar hizo un llamado a no difundir el video de los jóvenes de entre 19 y 21 años, para evitar esparcir el mensaje de los delincuentes y pidió pensar en el dolor de las familias.

“Por favor no difundan los videos de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, para eso los hacen y no debemos caer en eso ni esparcir esos mensajes. Si no les es suficiente pensar en el dolor de las familias y en lo revictimizante que es eso, piensen de menos en lo anterior.

Te puede interesar: Familiares de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno protestan afuera de la Fiscalía; exigen más información

“Seremos más claras: Difundir este tipo de mensajes propicia que se sigan haciendo, porque esa es la idea, que se difunda. Si compartimos, seguirá pasando porque creamos el canal de comunicación que buscan construir con todo esto”, puntualizó.

La colectiva Brujas del Mar pidió no difundir el video de los jóvenes desaparecidos en Jalisco. | Captura de pantalla

A este llamado se sumó la activista y exdiputada capitalina, Alessandra Rojo de la Vega, quien pidió a los internautas tener humanidad y empatía con las familias de los cinco jóvenes.

Te puede interesar: Qué grupos criminales acechan Lagos de Moreno y la región de Los Altos de Jalisco

En la misma publicación dijo que difundir el video y las imágenes “es indignante” y llamó a México “el país del terror”.

“No compartan el video de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, tengan humanidad y empatía para con sus madres y sus familias, por favor. Es indignante, no hay palabras… verdaderamente. El país del terror”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alessandra Rojo de la Vega pidió no difundir el video de Lagos de Moreno. | Captura de pantalla

Asimismo, la organización Reinserta dijo que las imágenes de como supuestamente torturan y asesinan a los jóvenes “son el reflejo de los atroces niveles de violencia que ha alcanzado este país y su normalización”, por lo que consideró que es deshumanizante y a su vez “una alerta de la importancia de proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes” por medio de políticas de prevención y atención.

“Desde Reinserta creemos que no podemos ni debemos seguir con la normalización de la violencia de nuestro país, ni la admiración a la narco-cultura. Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades co-responsables de la seguridad para prevenir y proteger las infancias y juventudes en México”, indicó en un comunicado.