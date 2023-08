Así fue como Mary Boquitas se dio cuenta que Sergio Andrade le era infiel con Gloria Trevi | VIDEO

Gloria trevi, Sergio Andrade, Mary Boquitas (Archivo/Vix)

Tras el estreno de la serie Ellas soy yo, el caso del clan Trevi-Andrade volvió a ponerse en el ojo público. Pues por primera ocasión, la intérprete de Todos me miran dio su versión sobre los hechos y narró la ocasión cuando Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, descubrió que Sergio Andrade le era infiel con Gloria Trevi.

Cabe recordar que Raquenel se casó con el productor musical cuando ella tenía 15 años y mantuvo su matrimonio en secreto por decisión de Andrade. Durante el periodo en el que estuvieron casados, fue que el hombre comenzó a cortejar a Trevi y ambos empezaron un noviazgo.

Cuál es la versión de Gloria Trevi sobre éste suceso

En la bioserie que puede ser sintonizada en Vix, Gloria Trevi explicó que, pese a que Sergio Andrade estaba casado, él le propuso a la cantante que fuera su novia.

Tras pensarlo, ella aceptó y se fue con el famoso a un viaje en Veracruz. Sin embargo, ya su regreso de este viaje y cuando Trevi estaba más enamorada que nunca sucedió un hecho violento en una ocasión estaba intimando con Andrade.

“Estábamos teniendo relaciones, cuando él me dice: ‘Me puedes repetir lo que me dijiste’ (y le digo) ‘Te amo’. En ese momento me suelta una bofetada, yo nada más quería demostrarle que la verdad era amistad máxima”, comenzó a decir Gloria.

Según la versión de Trevi, ella se desconcertó en el momento y Sergio Andrade hizo que Raquenel Portillo entrara a la habitación y viera lo que había pasado. Esa sería la vez que la joven esposa del productor confirmaría que su compañera de Boquitas Pintadas se habría involucrado con su pareja.

“En eso entra ella (Mary Boquitas) super enojada, como diciéndome.... yo sentí que le fallé a la amiga, yo sabía que ella estaba enamorada. Entonces como que mis sentimientos, mis emociones y todo eran una revoltura”, destacó Gloria.

Qué ha dicho Mary Boquitas sobre la relación de Gloria con Sergio

En su podcast, En Boca Cerrada, Mary Boquitas contó que ella comenzó a sospechar que Gloria y Sergio tenían un romance extramarital en una ocasión que acudió al cuarto del productor.

“Gloria estaba más presente y ya no se ausentaba como antes. Seguíamos durmiendo en las literas mientras Sergio se había mudado en la habitación principal. Fue en esa habitación, donde comencé a sospechar que en mi matrimonio éramos más de dos”, dijo y agregó: