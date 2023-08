¿No soportó? Karla Sofía Gastón ATACA a Wendy Guevara: “Abuso trans para obtener relevancia”

Karla Sofía Gastón ATACA a Wendy Guevara: “Abuso trans para obtener relevancia” (Fotos: ViX+/TV Azteca)

“¡Con la niña no!” Tras el triunfo histórico de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México la comunidad LGBT+ ha festejado de forma física y digital el paso de visibilidad e inclusión que su victoria les ha dado, sobre todo a las personas transgénero y transexual, en la televisión mexicana. Sin embargo, otra famosa, que también es mujer trans, ha dejado en claro que no le importa ello e incluso ha atacado a la influencer más querida del país.

Se trata de la actriz española Karla Sofía Gascón, quien cobró fama en el país Azteca gracias a su participación en la cinta Nosotros los Nobles -Peter-. A través de su cuenta de Instagram, la polémica celebridad emitió un mensaje que le ha generado un gran número de reacciones negativas y que ha sido el motivo por el que ahora es señalada y calificada como “envidiosa” por no haber tenido el mismo recibimiento y éxito cuando estuvo en MasterChef Celebrity .

Mensaje de Karla Sofía Gascón sobre Wendy Guevara y las comparaciones que aparentemente han hecho de las dos (Foto: Twitter)

“Me importa un pimiento quién gane #LCDLFMEXICO #LACASADELOXXO #LTIENDADELF como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy… es más, estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”, expresó Karla Sofía Gascón de Wendy Guevara y La Casa de los Famosos México.

“No me comparen con una persona que solo habla de verg*s”: Karla Sofía Gascón contra Wendy Guevara

Tras la ola de criticas, señalamientos y demás, la famosa española continuó agrediendo a la mexicana:

-”No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. Igual que no me creí a tantos que estuvieron a mi lado. De favor: dejen de compararme”.

respuesta de la polémica actriz española (Foto: Twitter)

-”Precisamente quiero acabar con ciertos estereotipos que, tantos, llevan como bandera y que tanto daño hacen. Repito: ser LGBT no quita lo pendejo ni te hace ser más ni menos. (Ahórrense el chiste fácil). Algún día contaré lo que me ofrecieron hace poco... ahí lo dejo”.

Sin embargo, la actriz y ex participante de MasterChef Celebrity México 2 también le contestó a aquellos que no pensaban igual que ella: “A ella seguramente le han preguntado por Wendy, el que Karla y Wendy tengan algo en común como ser mujeres trans, no es un tema, es como pensar que porque a 2 personas les gusta el color amarillos ya!! amigos”, escribió un internuta.

La española ha sido calificada de "envidiosa" tras ataques a la mexicana (Foto: Twitter)

A ello, la española trans respondió de forma aún más polémica: “Yo no sé cómo lo tengo que explicar: QUE NO ME NOMBREN, ni me comparen, ni me metan en listados con este tipo de personajes que no han hecho nada en sus vidas más que cuatro gracias y hablar de vergas. Que me da igual lo que ataquen. Que estoy hasta la madre del tema…”.

De momento, Wendy Guevara no se ha pronunciado al respecto y debido a su gran carga laboral y exitoso futuro tras ganar La Casa de los Famosos México y sus 4 millones de pesos en efectivo, tardará o nunca le contestará.