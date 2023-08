Raúl Jiménez y Edson Álvarez, ¿Cómo les fue a los mexicanos en el inicio de la Premier League?

[Twitter/@FulhamFC]

La temporada 2023-2024 dio inicio en gran parte de las ligas de Europa, destacando la apertura de una nueva campaña de Premier League, certamen en el que se presentaron el Fullham de Raúl Jiménez y el West Ham de Edson Álvarez, quienes comenzarán una nueva etapa dentro de su trayectoria profesional.

Después de varios rumores y especulaciones durante el futbol de estufa, los jugadores mexicanos, Raúl Jiménez y Edson Álvarez firmaron con su nuevo equipo, resaltando el hecho de que el “Machín” afrontará su primera aventura en Inglaterra.

No hay fecha que no se cumpla y por ello, este 12 de agosto tanto el Fullham, como el West Ham United, hicieron su presentación en la nueva campaña del balompié inglés. A continuación, les contamos cómo les fue a los dos canteranos americanistas:

Raúl Jiménez

El cuadro de Fulham hizo su presentación en la temporada 2023-24 de la Premier League enfrentando a Everton, en el Goodison Park, casa de los Toffees. A raíz de su buena pretemporada, Raúl Jiménez recibió la confianza de su nuevo entrenador, Marco Alexandre Saraiva da Silva, y partió en el once titular del encuentro.

Debut de Raúl Jiménez con el Fullham Foto: Captura de pantalla, Twitter/Fullham

Pese a arrancar en el cuadro inicial, el oriundo de Tepeji del Río poco o nada pudo hacer en el ataque de su equipo, pues durante gran parte del encuentro, los locales tuvieron el balón y estuvieron encima, convirtiendo a Bernd Leno, arquero del Fulham en la figura del partido.

La primera mitad culminó sin oportunidades a la ofensiva de los Whites. Fue durante el tiempo complementario, cuando “El Lobo mexicano” tuvo su primera y única opción real del encuentro, esto tras un tiro que pegó en el poste. El marco de la portería le negó un golazo al exatacante del América, quien remató de volea con la pierna derecha.

Momentos después de su llegada, el delantero mexicano salió del encuentro (al 58′) y su lugar fue ocupado por Aleksandar Mitrovic, quien contribuyó en la jugada del gol que anotó Bobby Decordova-Reid y que le brindó sus primeros tres puntos al Fullham.

Edson Álvarez

Por su parte, el ahora ex futbolista del Ajax, Edson Álvarez, no tuvo actividad con los “Hammers” en su visita a Bournemouth, encuentro que culminó igualado a un tanto. Cabe resaltar que el contención azteca no salió ni siquiera al banco de suplentes; sin embargo, es importante señalar que fue apenas el pasado jueves 10 de agosto cuando fue presentado de forma oficial con el West Ham.

Edson Álvarez ya fue presentado como refuerzo del West Ham United (Twitter/@WestHam)

Se espera que su debut se pueda dar el próximo domingo 20 de agosto, cuando los “Irons” afronten el primer Derbi londinense de la temporada cuando reciban al Chelsea en el Estadio Olímpico de Londres.