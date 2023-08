¿Qué dijo la ex de Nicola sobre Wendy? ¿Está celosa?

La ex de Nicola asegura que le desea lo mejor al padre de su hijo. | Imágenes: De Primera Mano / ViX.

El domingo 13 de agosto se llevará a cabo la gran final de La casa de los famosos, por lo que todos los familiares, amigos y conocidos de los participantes, ya se reúnen a las afueras de la casa y en los foros de grabación destinados por Televisa para el programa. Y es que los cinco finalistas están a punto de abandonar la casa, luego de casi setenta días de encierro, por lo que es importante que alguien les reciba de brazos abiertos.

Francesca Lazo, la ex de Nicola Porcella, es una de aquellas personas que esperan con los brazos estirados a uno de los participantes. Desde luego Lazo se encuentra ya en México junto con el hijo de ambos para que puedan protagonizar un emotivo reencuentro. Y durante su visita a tierras mexicanas fue invitada ya a algunos programas de televisión para platicar sobre su llegada al país.

Tanto Lazo como su hijo estuvieron presentes en De Primera Mano, en donde hablaron sobre lo emocionados que estaban de que Nicola ya sea uno de los finalistas de La casa de los famosos, y del éxito inesperado que ha cosechado con el público mexicano, a pesar de que, hasta antes del programa, era una personalidad semi desconocida.

Nicola Porcella es el primer finalista de 'La Casa de los Famosos México'. El 5

“Es un boom, una rebeldía, una cosa increíble. Cuando él salga se va a alegrar de todo lo que ha logrado, por todo el cariño que tiene afuera”, dijo su ex pareja. “Él no se imaginó nada, él me dijo: ‘En dos semanas estoy acá, no soy muy conocido. Creo que no voy a durar mucho en la casa’ y miren aquí lo vemos en la final”.

Aunque su hijo demostró ser un chico de pocas palabras, su madre confirmó que estaba muy nervioso y que le cuesta expresar sus sentimientos, pero que sin duda se encuentra muy emocionado por haber llegado a México para apoyar a su papá.

¿Qué se dijo sobre Wendy?

No obstante, el entrevistador no perdió la oportunidad de preguntarle sobre la relación de Nicola con Wendy Guevara. Ciertamente, uno de los grandes éxitos del show y una de las narrativas más interesantes que mantuvo el peruano dentro de la casa.

Francesca Lazo se confesó feliz de ver esa presunta relación que hasta el momento bien puede percibirse como un juego. Aseguró que le desea lo mejor a Nicola en caso de que aquella situación entre ambos llegue a algo más.

Wendy Guevara y Nicola Porcella (Vix)

“El fenómeno de Wencola en Perú es increíble”, explicó. “Ha sido una conexión increíble que han hecho ellos dos y bueno desearles lo mejor a los dos porque Wendy también se ha ganado nuestro corazón”.

Cuando se le preguntó si cree que Nicola realmente siente algo por Wendy ella respondió que “eso es algo que definitivamente Nicola, su corazón, te va a poder decir cuando salga de la casa”. No obstante, aseguró que ella lo ve con Wendy o con quien sea que realmente lo haga feliz.

Al final Lazo aseguró que espera que con su visita pueda llenar de energía positiva a Nicola de cara a la final. Le deseó lo mejor y espera ansiosa de poder verlo salir de la casa triunfante el próximo domingo.

“Finalmente pudimos venir a apoyarlo. Venimos a llenarlo de energía a seguir votando por él y con fe que llega este domingo para la final”, expresó.