El terrible momento en que un presunto asaltante fue arrastrado bajo las llantas de tráiler I VIDEO

Una presunto asaltante fue arrastrado por un trailer en la autopista Mexico-Puebla en el municipio de Ixtapaluca, Edomex (@Monitorcarrete1/Twitter)

La inseguridad en el Valle de México es una constante que deben vivir millones de habitantes y en el caso de las diversas autopistas que usa el transporte de carga y pasajeros para entrar o salir de la ciudad es más la frecuencia que sufren por los asaltos de la delincuencia.

Esto presuntamente le pasó a un trailero que al momento de querer ser presuntamente asaltado por un sujeto en la autopista México-Puebla en el tramo del municipio mexiquense de Ixtapaluca, se habría llevado atorado en medio de las llantas a un sujeto que quedó atorado en el chasis de la pesada unidad.

Esto se pudo ver en un video de 15 segundos que se hizo viral en redes sociales, donde es grabado por otra persona que va en otro caro y se le empareja, se puede ver cómo el tráiiler con todo y remolque va a toda velocidad.

Mientras en la parte de abajo de la unidad, lleva arrastrando el cuerpo de una persona que se quedó atorado en el chasis, presuntamente era un asaltante que minutos antes había intentado robarle al chofer del tráiler y lo amenazó con un arma.

Autoridades no se han pronunciado

Existieron diversas versiones de lo ocurrido. Mientras los usuarios de redes sociales estuvieron divididos, ya que algunos festejaron por los hechos, @SandraC70125707 mencionó: “Qué bueno, que entienda la rata que eso les pasará, estamos hartos de tantos robos a transportes de carga. Ahora sí aplica, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía. Eso es operadores de carga, no se dejen, si el gobierno no hace nada, hay que actuar (sic)”. @Patrici14185766 escribió: “así algún día me gustaría que se llevarán a las ratas que se robaron mi carrito (sic)”, @Ruvalcaba_333 señaló: “Muy bien hecho, como va como va, sin parar hasta que se le despegue esa porquería (sic)”.

Aunque otros usuarios, como @patomediano99, mencionó: “No fue rata al parecer fue un ciclista y el chofer no se dio ni cuenta hasta que le avisaron y huyó... (sic) ”, por su parte, @nadiacuriel1 reiteró lo que habían escrito unas horas antes, “era un ciclista que atropelló el del trailer y no se había dado cuenta según, al final huyó cuando le avisaron (sic)”.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades municipales, ni la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) se han pronunciado por estos hechos o si hay alguna investigación para determinar qué fue lo que sucedió o la identidad de la persona fallecida.