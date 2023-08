López Obrador dice que tiene a ministros del TEPJF en su lista negra: “Vamos a hacer colecta si me multan”

AMLO dijo que él está en la lista negra del Tribunal Electoral. | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está en “la lista negra” del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF); sin embargo, aclaró que algunos ministros también están en la suya, tras las medidas preventivas que se emitieron en su contra por ejercer violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN y aspirante a representar al Frente Amplio por México.

En su conferencia mañanera, el mandatario reiteró sus acusaciones sobre que el Tribunal Electoral modificó sus expresiones entorno a la senadora panista, afirmando que son “muy falsarios”.

“Ya me pusieron en la lista negra los del tribunal, yo también los tengo ahí, en mi listita. Les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral.

“La última fue esa resolución sen donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera, lo que dije lo tergiversaron, entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque si son muy falsarios”, dijo.

No obstante, destacó que prefiere no hablar del tema ante la posibilidad de que lo sancionen o lo multen, aunque dijo que en ese caso le pediría ayuda a la gente, haciendo una colecta para pagarla.

“Y son jueces, magistrados de consigna, pero de todas maneras no hay que tocarlo porque si no vienen las sanciones, las multas, no me han multado todavía, no me vayan a ruchar, porque no me vayan a poner una multa, ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me multan”, comentó en Palacio Nacional.