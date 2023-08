Edwin Luna y Kimberly Flores revelan la razón por la que abandonaron el programa ‘Hoy’: “No se vale”

Edwin Luna y Alma Cero se casaron y divorciaron en el mismo año. (Instagram: @kimfloregz // @alma_cero)

Ya pasaron seis años desde que Edwin Luna y Alma Cero terminaron su matrimonio ,sin embargo, siguen enfrentando escándalos por su pasado juntos y en esta ocasión no fue la excepción. Según informó el programa Hoy, el cantante canceló su presentación estelar junto a La Trakalosa de Monterrey programada el pasado miércoles 09 de agosto en cuanto se enteró que su exesposa estaba en el mismo foro al igual que su actual esposa, Kimberly Flores.

“En ningún momento Hoy pretendía juntarlos ni nada, pero ellos decidieron que mejor se retiraban. Por más que intentamos que se quedaran con llamadas y demás, pero ya no contestaron, ya no quisieron tener comunicación con el programa”, agregó la conductora de espectáculos”, aseguró Martha Figueroa.

El cantante no asistió tras enterarse sobre la presencia de Alma Cero Credito:Tiktok@chismeyouber2

Kimberly Flores desmiente al programa “Hoy”

Minutos después de que Martha Figueroa justificó la programación del matutino, la oriunda de Guatemala realizó un live en Facebook para compartir su versión de los hechos y comenzó por contar que posiblemente iba a coincidir con Alma Cero porque su llamado estaba programado a las 9 de la mañana y no a las 10:30, pues este sólo correspondía a La Trakalosa de Monterrey.

“Mi llamado de Kim Flores fue desde las 9 de la mañana, el de Edwin Luna y La Trakalosa fue a las 10:30, que es mucho después. La cosa es que por X o Y razón yo llego, tienes que pasar por la entrada y hacer un montón de procesos, y nos damos cuenta de que ahí estaba la ex de Edwin, la persona que en seis años siempre aparece, siempre pasan detalles y siempre hay opiniones”, dijo.

Aunque ya estaba maquillada y lista para entrar al foro, tomó la decisión de no hacerlo para evitar cualquier tipo de problemas:

“Creo que no fue conveniente o no me sentía cómoda de entrar al lugar porque no se vale. Edwin también ya estaba anunciado desde hace mucho, desde antes ya estaba anunciado para eso. La Trakalosa ya iba para el lugar, entonces llegaron, todo muy bien y entonces esta persona (Alma Cero) se presenta”, continuó.

(Foto: Ig edwinlunat)

Kimberly no quiso entrar en controversia ante la posibilidad de que la producción del matutino hubiera “planeado” el encuentro y refrendo su respeto a todos los colaboradores de Hoy.

“Respeto muchísimo al programa Hoy, estuve encantada con ellos. Quiero mucho a Andrea y a todo el equipo, he trabajado con ellos. No quiero opinar si fue algo planeado o no, que si fue una trampa o no, no quiero opinar nada eso porque todos aquí somos profesionales”, dijo.

Edwin Luna prefirió evitar conflictos con su exesposa

Fue durante el mismo live de Facebook donde el vocalista de La Trakalosa de Monterrey aclaró la situación con la intención de que el público tuviera su versión de lo sucedido. Según contó, Alma Cero supuestamente habla de él o de Kimberly Flores cada vez que se coinciden en eventos, entonces tomó la decisión de no asistir al matutino para evitarlo.

Edwin Luna apoyó a su esposa Credito:FB@Kimberly Flores

“Los que no están bien informados son ustedes. La señora, que ya para mí es pasado, nos hemos cruzado en alfombras rojas, nos hemos topado en teatro y nos hemos encontrado en teatro y nosotros nunca hemos hablado de ella, jamás en la vida, pero ella si se encarga de hablar de nosotros cada vez que se entera que vamos a estar junto con ella”, mencionó.

“Siempre nos hemos evitado para evitar este tipo de conflictos, no es la primera vez”, comentó.

Asimismo, aclaró que su esposa no tomó la decisión por él: “Kim no se mete en mi carrera para nada y si se metiera yo no lo permitiría”.

Finalmente, tanto Edwin Luna como Kimberly Flores aseguraron que no asistieron para evitar cualquier problema y pidieron comprensión. “Esto no lo hacemos para generar problemas o proyección porque gracias a Dios siempre paran hablando de nosotros (...) solo no estábamos cómodos”.