Edwin Luna cancela su presentación en “Hoy” al enterarse que estaba su expareja Alma Cero

La actriz mexicana aseguró que fue víctima de manipulación por parte del cantante cuando eran pareja. Incluso, recordó que en alguna ocasión le apuntó con un arma de fuego. (Instagram: @edwinlunat // Programa Hoy)

Edwin Luna canceló su presentación en Hoy programada este miércoles 09 de agosto al enterarse de que su exesposa, Alma Cero, también asistiría como invitada especial, según informaron los conductores del matutino de Televisa.

“El equipo de Edwin Luna llegó al foro y cuando vieron que estaba aquí Alma Cero, que como recordarán era esposa de Edwin, tuvieron algunos problemas, pues le avisaron (al cantante) y pues al parecer quisieron retirarse, Edwin pidió retirarse y no estar en el mismo espacio donde iba a estar Alma Cero a pesar de que los separaban casi 40 minutos al aire”, informó Martha Figueroa.

Y es que la producción invitó a ambos artistas para que promocionaran sus proyectos profesionales el mismo día pero a diferente hora por consideración, pues saben que la expareja no tiene una buena relación debido a los problemas que tuvieron cuando terminaron su matrimonio en 2017 y todos los escándalos que han revelado con el paso de los años.

La actriz asistió como invitada promocional para promocionar "Minas de pasión", su próximo proyecto en televisión. (Instagram: @almacero)

“En ningún momento Hoy pretendía juntarlos ni nada, pero ellos decidieron que mejor se retiraban. Por más que intentamos que se quedaran con llamadas y demás, pero ya no contestaron, ya no quisieron tener comunicación con el programa”, agregó la conductora de espectáculos.

Andrea Escalona no se quedó atrás y aseguró que la producción, liderada por su tía Andrea Rodríguez, no agendó la visita de ambos artistas el mismo día con la intención de enfrentarlos.

“Esto nunca fue con premeditación o ventaja. Un día antes te avisan de la promoción de las novelas que les toca promocionar a quien le toca, como en esta ocasión le tocó a Alma Cero, y también Edwin tenía ya este pacto de venir con nosotros desde hace unas semanas”, comentó la presentadora.

El cantante no asistió tras enterarse sobre la presencia de Alma Cero Crédito: Programa Hoy // Tiktok@chismeyouber2

De acuerdo con la información que compartieron las presentadoras, el programa tenía contemplado aproximadamente 20 minutos para que el cantante hablara sobre su los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, su actual esposa, Kimberly Flores, hiciera ejercicio con algunos miembros del elenco e interpretara algunos temas.

“En el segundo bloque estaba considerada Alma Cero a las 9:36 de la mañana y después, él venía a participar a las 10:30 de la mañana, no había manera de que se toparan una hora después (...) no contestar el teléfono, no contestarle a su mánager y dejar algo así nada más cuando hay cariño, hay una relación y sabe que esto no se hizo de mala voluntad...”, mencionó Escalona.

Los conductores del matutino lamentaron lo sucedido y aseguraron que todo fue una desafortunada coincidencia que posiblemente se repetirá. Y es que ambos artistas colaboran con Televisa, así que en cualquier visita podrían encontrarse.

Edwin Luna y Kimberly Flores se casaron en 2019. (Foto: Ig edwinlunat)

¿Qué dijo Edwin Luna?

Minutos antes de que Hoy informara sobre la cancelación del cantante, él mismo recurrió a sus historias de Instagram para dar a conocer que no se presentaría en el programa de Televisa:

“Ya no cantaré en el programa, raza, por los que me ponían que me estaban esperando salir en @programahoy, ya siempre no. A lo que sigue y los veo en unos días que nos vamos de descanso por varios días toda @latrakalosaoficial de vacaciones”, escribió.

El intérprete de Borracho de amor, Supiste hacerme mal y Fíjate que sí no compartió más detalles sobre lo sucedido.