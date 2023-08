PRI reveló la verdera razón por la que Preciado abandonó la carrera en el Frente Amplio

Jorge Luis Preciado abandonó la carrera en el Frente Amplio a solo un día de vencer el plazo para reunir el umbral mínimo de firmas de apoyo (Foto: Facebook @JorgeLuisPreciadoR)

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, negó que existan dados cargados en el proceso interno del Frente Amplio por México a favor de la panista Xóchilt Gálvez Ruiz, como acusó Jorge Luis Preciado para justificar su salida de Acción Nacional.

La priista y diputada federal señaló que la verdadera razón de Preciado para abandonar el proceso del Frente Amplio podría ser que el ex senador no logró despertar la simpatía de la ciudadanía y por ello no conseguiría el número mínimo de firmas de apoyo (150 mil) para avanzar a la siguiente fase.

“Mejor hay que preguntarle al compañero (Jorge Luis) Preciado cuántos apoyos lleva y entonces sabremos las verdaderas razones por las que se retira”, dijo Viggiano al cuestionar el anuncio del panista a sólo unos días de cumplirse el plazo para entregar al Comité Organizador del FAM la firmas de respaldo ciudadano.

La secretaria general del PRI negó que el proceso esté diseñado pára favorecer a ciertos candidatos (Foto: Twitter/caroviggiano)

El anuncio del ex senador del PAN causó sorpresa no sólo porque renunció al proceso interno del Frente Amplio, sino porque también dejó las filas del partido que lo llevó hasta el Senado de la República, no sin antes acusar al dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, de ser un títere de Alito Moreno.

Jorge Luis Preciado se registró ante el PRI y decidió aceptar las reglas anunciadas a todos los aspirantes (Twitter/@alitomorenoc)

Por ello, la secretaria General del tricolor respondió a las acusaciones del colimense, quien además amagó con presentar denuncias contra el Frente Amplio.

“Yo creo que no es válido entrar a un proceso que ha llevado el esfuerzo muy importante de varios ciudadanos y ciudadanos, de los partidos mismos, y que puede tener sin duda errores, porque es inédito, está hecho por seres humanos, pero no hay ningún error intencional y tampoco hay ninguna cuestión de dados cargados”, dijo la diputada federal y ex candidata al gobierno de Hidalgo.

Para Viggiano, el método establecido por el frente político conformado por el PRI, PAN y PRD puede ser mejorado, peri rechazó que existan irregularidades con la intención de beneficiar a ciertos aspirantes y destacó que la fortaleza de la oposición radica en la transparencia de la competencia.

“Completamente lo descarto, lo que nosotros queremos es que la mejor o el mejor, el que la gente quiera, sea nuestra candidata o candidato porque queremos ganar, no queremos hacer una simulación porque eso no nos permitiría ser competitivos”, señaló la priista.

Luego que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador usó como pretexto la salida de Jorge Luis Preciado para decir que hay “cargada” en el Frente Amplio e insistió en que el empresario Claudio X. González toma las decisiones, la secretaria General priista señaló que el Ejecutivo federal sigue “violando la ley”, interviniendo en el proceso electoral.

El exdiputado reveló que hay un acuerdo “firmado y sellado” para que Xóchitl Gálvez se convierta en la candidata de la oposición Credito:TW@RuidoEnLaRed

Este lunes por la mañana, Preciado Rodríguez ofreció una conferencia de prensa para anunciar su salida del proceso del Frente Amplio por México y del PAN, al tiempo que despotricaba contra el PRI, partido del que asegura podría perder su registro en las próximas elecciones federales de 2024.

“Lamentablemente, es probable, que el próximo año desaparezca el PRI y el PAN sea arrastrado con él, porque también hay que decirlo, en el PAN ya no manda Marko Cortés, él se ha convertido en un títere de Alejandro Moreno, y si yo no permito que me controle el presidente del PAN, mucho menos me voy a dejar que lo haga el presidente del PRI”, señaló Preciado Rodríguez.

A un día de que venza el plazo para que los aspirantes entreguen un mínimo de 150 mil firmas de respaldo, Xóchitl Gálvez anunció que ya cuenta con 450 mil manifestaciones de respaldo, mientras que los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid aseguran que ya alcanzaron el umbral.