El momento en que un tráiler se volcó en la México-Cuernavaca, a la altura de “La Pera”

El suceso fue documentado por videos publicados en las redes sociales (Twitter/@GN_Carreteras)

Después del mediodía del martes 8 de agosto de 2023, la autopista México - Cuernavaca, en dirección al estado de Morelos, registró largas filas de automóviles. El motivo del denso tránsito vehicular fue la volcadura de un tráiler a la altura de la curva conocida como “La Pera”, incidente que fue registrado por la cámara de un automóvil.

En las redes sociales se dio a conocer el instante en que un autotransporte de carga se estrelló contra el muro de contención que divide los dos sentidos de circulación en la curva conocida popularmente como “La Pera”. De acuerdo con los datos del material, el incidente ocurrió a las 11:40 horas de la mañana.

Según las imágenes documentadas en el material audiovisual, el tráiler se encontraba a punto de ingresar a la sección más cerrada de la curva cuando perdió el control. El exceso de velocidad provocó que la carga que llevaba en la parte posterior rompiera el equilibrio de su desplazamiento, por lo que el conductor ya no logró controlar el movimiento del vehículo.

Una cámara de automóvil registró el instante en que un transporte de carga sufrió una volcadura en la autopista México - Cuernavaca.

Instantes después, el tráiler de color blanco se recostó sobre el muro de contención e invadió por vía aérea el carril de alta velocidad de la vialidad con dirección a la capital del país. El contacto levantó una nube de polvo por el cemento que se desprendió de la estructura.

Cabe mencionar que algunos metros detrás del vehículo de carga circuló un autobús de pasajeros, así como un automóvil particular. No obstante, las autoridades no dieron a conocer si ambos vehículos tuvieron repercusiones tras la volcadura del tráiler de color blanco.

Al ser un punto con estrecha vigilancia de las autoridades, las unidades de apoyo no demoraron en llegar. Al respecto, por medio de la cuenta verificada de Twitter de la Guardia Nacional dedicada a la vigilancia de las carreteras, se dio a conocer la atención del incidente 30 minutos después de su ocurrencia.

La Pera es uno de los tramos carreteros en los que se registran más hechos de tránsito al año (Foto: Facebook/Tlalpan Historia)

“Precaución vial en Morelos. Se registra cierre parcial d circulación por accidente cerca del kilómetro 066+500 en la autopista (1670) México-Cuernavaca. dirección Cuernavaca. Atienda la indicación vial”, se lee en la publicación escrita por medio de la cuenta de @GN_Carreteras.

En principio, la circulación experimentó la reducción de la velocidad para los automóviles que arribaron al lugar en los minutos posteriores a la ocurrencia del incidente. Sin embargo, cerca de las 13:50 horas se reportó el cierre total de la circulación en dicho tramo para la realización de maniobras.

“Cierre de circulación. Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 66. Continúa cierre de circulación en dirección Cuernavaca por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Se da paso por Campamento La Pera CAPUFE. Dirección CDMX se restablece la circulación”, informó @CAPUFE en la misma red social.

(Twitter/@CAPUFE)

Cabe mencionar que el incidente y su atención motivó que los automóviles cuyo destino era el estado de Morelos o Guerrero realizaran filas de hasta 5 kilómetros en la vialidad federal.

De igual forma, CAPUFE confirmó que después de las 15:00 horas del día se restableció por completo la circulación en dirección a la ciudad de Cuernavaca.

“Restablecimiento de circulación en la Autopista México - Cuernavaca, kilómetro 66, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución”, dieron a conocer en la cuenta oficial de @CAPUFE.

¿Por qué “La Pera” es una curva peligrosa?

Debido a la peculiaridad del relieve en la zona, las autoridades optaron por construir una curva de pendiente continua que hace girar 180 grados a los automóviles que circulan a través de ella. La finalidad es facilitar el tránsito, aunque la forma de la vialidad y el no respetar los límites de velocidad son causantes de la mayor parte de los incidentes.