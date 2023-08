Acusan de racismo a Piñatería Ramírez por sus figuras de ‘Yahritza y su esencia’

Los hermanos Martínez ofrecieron una disculpa por sus comentarios. (Instagram/@yahritzaysuesencia)

Los hermanos Martínez, integrantes del grupo juvenil Yahritza y Su Esencia, continúan envueltos en controversia por sus recientes declaraciones sobre la comida mexicana y el ruido que caracteriza a la CDMX. Y es que muchos mexicanos se ofendieron al escuchar que, según la vocalista de la agrupación, muchos platillos “pican más” en Washington, Estados Unidos, y la calidad del refresco es diferente.

Fue bajo este contexto que la Piñatería Ramírez, una empresa mexicana famosa por crear figuras tradicionales inspiradas en los personajes más polémicos del momento, se puso en marcha para realizar una piñata por cada integrante de la agrupación de regional mexicano, es decir, de los hermanos Yahritza, Jairo y Armando.

“Y por que usted lo pidió y por que con México 🇲🇽 nadie se mete. Mis apocaliptos europeos Yahritza y su Esencia de Washington...ya se ganaron su piñata...100% mexicana El pueblo los levantó, el pueblo los va a bajar... YA SABEN QUE HACER Y VIVA MÉXICO🇲🇽”, escribió la tienda en su cuenta de Instagram.

Estas fueron las piñatas que realizaron inspiradas en "Yahritza y su esencia". (Instagram: @pinateria_ramirez2)

Como era de esperarse, las fotografías se viralizaron en redes sociales y dividieron opiniones por cómo se retrató a los jóvenes artistas de ascendencia mexicana. Y es que los trabajadores de la Piñatería Ramírez cambiaron oscurecieron el tono de piel de los hermanos Martínez y los vistieron con taparrabos.

Algunos aplaudieron la visión de la empresa mexicana, mientras que otros acusaron racismo y pidieron detener los ataques en contra de los tres artistas estadounidenses menores de edad que sólo habrían cometido un error en su primer gran acercamiento con medios mexicanos.

“No por que no le guste la comida tienen que llegar a este extremo de ofender así a la gente por su aspecto físico y color de piel , no a todos les tiene que gustar la comida mexicana así como algunos mexicanos nos les gustan platillos de otros lugares y se quejan que por qué nos tratan mal en otros países a nosotros los mexicanos cuando aquí hacen lo mismo”, escribió un usuario de Instagram en la sección de comentarios.

La piñatería agregó imágenes de Nuggets y refresco en bolsa. (Instagram: @pinateria_ramirez2)

“Talvez hicieron mal en comentar el tema de la comida, pero como personas se me hace una falta de respeto la humillación, las personas a veces no se dan cuenta lo que provoca en un ser humano ser criticado, juzgado duramente”, fue otra opinión.

La piñatería mexicana no se ha pronunciado al respecto ante los señalamientos, pero continúan sumando comentarios en contra del bullying y racismo.

Los integrantes de ‘Yahritza y su esencia’ se disculparon

Los hermanos Martínez ofrecieron una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas con sus opiniones sobre la comida mexicana a través de un video que colgaron en sus redes sociales.

La mitad de los internautas se ha encargado de funar a la banda, mientras que la otra mitad no sabe quiénes son

“Lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México”, comenzó Yahritza.

“Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en este alarde de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”, continuó.

“Nosotros amamos a México, a su cultura y su gente y poder ser parte de esa cultura. Y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta porque así podemos mejorar”, concluyó.