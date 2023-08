AMLO reacciona a medida del INE por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez: “Podría solicitar un desafuero”

AMLO reprochó que lo acusen de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y a las acusaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre ejercer violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a representar el Frente Amplio por México, de la alianza PAN, PRI y PRD.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que la resolución “exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral”, pues muestra que “mienten, calumnian” y que son “capaces de alterar sus palabras”.

“Los exhibe porque mienten, calumnian actúan de manera falsaria, son capaces de hasta alterar mis palabras, imagínense, qué clase de jueces árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”, dijo.

López Obrador reprochó que se le acuse de violencia política de género, pues argumentó que se le atribuyan expresiones que, él afirma, no dijo en sus conferencias mañaneras.

Aseguró que podría solicitar un desafuero y que incluso tiene elementos para realizarlo; sin embargo, descartó la medida al considerar que los podría convertir en mártires y recordó su propuesta de que los magistrados del Tribunal Electoral sean asignados por elección popular.

“Les voy a mostrar algo, que ojalá la gente pueda revisar el expediente, que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, ¡Violencia política de género! Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia.

“Es realmente grave, pero a qué tribunal acudo yo, sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires, vivientes, no, nada más es informarle a la gente, por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, para que a los integrantes de este Tribunal los elija el pueblo, no los partidos”, resaltó.

El viernes pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rectificó y determinó que López Obrador sí incurrió en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, debido a que el presidente “está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores a los que se les dice oligarcas”.

Tras la sesión que se realizó por orden del Tribunal Electoral se aprobó por unanimidad ordenar al mandatario de eliminar las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 en un plazo no mayor de 12 horas y abstenerse de repetir los comentarios señalados.