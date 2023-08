Murió Robert Alexander, esposo de Verónica Gallardo

Robert Alexander y Verónica Gallardo (fotos: Twitter/@gringoenmexico) (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

Robert Alexander Kalish, esposo de Verónica Gallardo y conductor de televisión del programa Gringo en México, falleció este 5 de agosto del 2023 a los 74 años de edad luego de presentar fuertes dolores abdominales. El conductor nació un 26 de noviembre de 1948 y junto a Verónica Gallardo procreó a un hijo de nombre Patricio Kalish.

Te puede interesar: Películas para ver esta noche en HBO Max México

La periodista de espectáculos explicó a la revista TV Notas que su marido estaba muy grave pero que no le había comentado lo sucedido. “Hace 3 días no podía evacuar, y le di un laxante pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos. Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que estaba haciendo sangre”.

Al llevar a su esposo al hospital de especialidades se encontró con que no querían recibirlo, pues el encargado de los estudios que se necesitaban no se encontraba y regresaría hasta el lunes. Por la urgencia, Vero Gallardo llevó a su marido a un nosocomio en la colonia Iztaccihuatl.

Te puede interesar: Galilea Montijo vive incómodo momento por comentario de Sergio Mayer: “Me quedo callada no porque me callen”

Tras esta situación, el esposo de la conductora tuvo que ser cambiado de hospital a última hora pues necesitaba una cirugía de emergencia.

“Necesitan realizarle una endoscopia para saber por qué está sangrando”, contó la comunicadora a Tv Notas, “Este procedimiento me sale en 40 mil pesos. Además como ha necesitado sangre, ya le pusieron tres bolsas y de cada una son 7 mil 500 pesos. Por lo que ya hablé con su doctor y lo recibe en su clínica. Pero no puedo sacarlo de este hospital porque al querer pagar la cuenta la dividieron en dos partes, pero la tarjeta fue bloqueada por la cantidad a pagar. Entonces, tengo que resolver lo del banco”.

Verónica Gallardo y su esposo, Robert Alexander, fallecido este 5 de agosto del 2023 Foto: Getty Images

El programa Gringo en México (GEM), que tuvo una primera emisión un 20 de abril del 2007 y fue transmitido durante años por Unicable, estaba enfocado en dar a conocer a las audiencias ciertos destinos del país además de gastronomía mexicana.

Te puede interesar: Encuentran trabajo de brujería para Peso Pluma en un panteón | VIDEO

Robert Alexander Kalish nunca abandonó su pasión por la conducción y los últimos días de su vida los dedicó a crear contenido de viajes y comida en su canal de YouTube, visitando también sus sitios favoritos de la Ciudad de México.

Internautas se despiden de Robert Alexander y dan su pésame a Vero Gallardo

En redes sociales, fans, amigos, y ex colaboradores de la comunicadora expresaron sus condolencias y escribieron emotivos mensajes en sus perfiles.

“Mi más sentidas condolencias para mi ex compañera de trabajo y amiga, la periodista Verónica Gallardo, por el sensible fallecimiento de su señor esposo Robert Alexander, mejor conocido como “El Gringo”. Que no sepas más de penas mi estimada Vero Gallardo”.