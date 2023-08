Este es el equipo mexicano que podría enfrentarse a Messi y al Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup 2023

Solamente cinco equipos solamente están vivos en la Leagues Cup.

América, Toluca, Rayados, Tigres y Querétaro son los equipos de la Liga MX que sobreviven en la Leagues Cup 2023, por lo que cada vez es mínimo el porcentaje que la copa se ha ganado por un club mexicano.

A ello, Inter Miami de Lionel Messi sigue en la competencia como el equipo favorito de la Leagues Cup 2023, por lo que un solo equipo mexicano podría enfrentarse al argentino previo a la Final.

La escuadra mexicana que podría enfrentar a La Pulga sería los Gallos Blancos, que se encuentra en la llave del equipo de Florida; sin embargo, para que ambos equipos se vean las caras sería en la antesala de la Final.

El Querétaro e Inter Miami para que se puedan medirse en la semifinal deberá pasar por la primera prueba que son los Octavos de Final. El club de la Liga MX primera deberá vencer al New England Revolution y posteriormente al que resulte ganador de la serie Philadelphia Union vs New York Red Bulls en los Cuartos de Final.

Por su parte, el equipo dirigido por Gerardo El Tata Martino deberá eliminar al FC Dallas este domingo 6 de agosto en los Octavos de Final y al ganador de la llave de Charlotte FC y Houston Dynamo para llegar con la posibilidad de medirse a los Gallos Blancos del Querétaro en el Lockhart Stadium, en Miami, Florida.

Solo tres equipos podrían enfrentar a Messi en la Final

Así es la llave de la Leagues Cup para los Octavos de Final. (Instagram)

En la otra llave del certamen se encuentran vivos, Toluca, América, Tigres y Rayados; sin embargo, en esta ronda, la Liga MX se quedaría con cuatro representantes, ya que los últimos dos equipos nombrados se medirán en los Octavos de Final.

Por lo que en esta llave, solamente tres escuadras de la Liga MX podrían medirse a Lionel Messi y su Inter Miami en la gran final de la Leagues Cup 2023, cuya edición es la primera con todos los equipos de México y Estados Unidos se enfrentan.

Cabe recordar que hasta el momento, La Pulga solo se ha medido al Cruz Azul en este campeonato, pues fue en la primera jornada cuando el Inter Miami venció 2 a 1 a la Máquina Cementera con un golazo de tiro libre del futbolista argentino.

Gol de Lionel Messi para Inter Miami 2-1 Cruz Azul

El campeón del mundo en Qatar 2022 entró en el segundo tiempo y sobre los minutos finales anotó el gol del triunfo ante los cementeros, quienes recientemente quedaron fuera de la competencia al caer en penales ante el Charlotte FC.