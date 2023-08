Remedios para eliminar las chinches de tu sillón sin dañarlo

No echar agua o jabón: lo primero que debes saber es que por más agua que le eches a tu sillón, esto no mejorará la situación, incluso no ahogará a las chinches como lo imaginas. Usar jabón puede ayudar a limpiar el sofá, pero si no se hace de forma adecuada podría arruinarlo, por lo que esto no es lo recomendado.