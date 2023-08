Platanito no se arrepiente de chistes crueles, como el de Debanhi Escobar: “Me da publicidad”

El comediante dice tener un humor negro que es parte de su estilo de comedia (Foto Instagram: @platanitoshow)

Platanito no se arrepiente haber realizado chistes “crueles” en sus rutinas cómicas. Y es que el payaso de nombre Sergio Verduzco continuará con su estilo “negro” de humor, por lo que no dejará de hacer bromas subidas de tono que pueda herir susceptibilidades.

Y es que el payaso ha generado polémica por sus chistes sobre Debanhi Escobar, la joven regiomontana que murió en 2022 víctima de un feminicidio, además de que en el pasado hizo bromas acerca de los bebés fallecidos en 2009 en la Guardería ABC del IMSS de Sonora, y más recientemente sobre los fallecidos en una expedición submarina para conocer los restos del Titanic.

No obstante y pese a los duros señalamientos por parte de la sociedad, el payaso de 50 años no cambiará su manera de hacer comedia, así lo recordó recientemente en un encuentro con los medios de comunicación.

“Después de lo que pasó con la guardería, a partir de ese momento me etiquetaron como el payaso manchado, de mal humor, y si tú vas a ver mi espectáculo, realmente hay de todo tipo de humor, desde el chiste más blanco hasta el más fuerte, sigo contando chistes de humor negro pues es mi trabajo, soy comediante. Pero no afectó en absolutamente nada, al contrario, creo que me da más publicidad”, expresó el humorista.

Un recuento del caso de desaparición de Debanhi Escobar

El nacido en la Ciudad de México en 1972 expresó que prefiere “no amargarse” ante las tragedias que azotan a México, y prefiere hacer chiste de ello.

“No (pongo una línea), es mi trabajo. Yo no soy culpable ni responsable de lo que está pasando en el país, simplemente trato de darle la vuelta, no nada más en el país sino con cosas feas que pasan en mi familia pues le doy la vuelta y lo trato de hacer comedia, imagínate amargarnos siempre”, recalcó.

Al ser cuestionado sobre si obtuvo algún aprendizaje con los sucesos por los que ha sido “cancelado” por un sector del público, así respondió Platanito.

“Yo lo sigo haciendo. El aprendizaje fue defender mi comedia y defender mi trabajo, es de lo que vivo, soy comediante, no so delincuente, no soy asesino y pues es lo que hago, a lo mejor la gente que no le gusta lo que hago, pues que no me vea”, aseguró.

Los padres de Debanhi Escobar condenaron las bromas del payaso (Foto:Especial/Padres de Debanhi respecto a los comentario de Platanito)

Asimismo destacó que Mario Escobar, padre de Debanhi, no lo demandó legalmente, pero sí fue objeto de una recomendación por parte de CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

“No hubo demanda, sí me notificó la CONAPRED, mis abogados contestaron, en ningún momento hubo nada que la CONAPRED tuviera que intervenir, porque es un organismo que se encarga de cuando nomás te vas a un género y no respetas al otro, la igualdad, la equidad, en ningún momento hubo ese tema, yo conté un chiste y simplemente fue lo que pasó”.

Verduzco ironizó respecto a que “no tiene nada que aprender”, esto porque la familia Escobar propuso que Platanito tomara un taller de sensibilización hacia temas delicados.

Sergio Verduzco afirmó que su único aprendizaje fue "defender su comedia" (Instagram/@platanitoshow)

“Yo ofrecí una disculpa porque se hizo muy grande todo eso, ellos me pidieron una disculpa, la hice pública y luego querían otra y luego otra, y dije no, pues ya hice una. Querían que fuera a tomar un curso, yo estudié y ya lo que aprendí, ya para qué”, expresó.

Finalmente, el comediante dijo no estar arrepentido de los chistes que le han generado más de un detractor. “No me arrepiento, si vas aver mi show hay unos peores ya, entonces pues sí, los sigo haciendo. Yo la verdad nunca he tenido contacto con el papá, todo fue a través de la CONAPRED, que ellos me notificaron y mi abogado contestó”, concluyó.