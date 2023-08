Profesor defendió libros de la SEP de las críticas de Chumel Torres

Chumel Torres vs Adrián Chávez (fotos: ig/nochaveznada//chumeltorres)

La polémica en torno a los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa. La conversación se ha extendido más allá de la política. Hace unos días, Chumel Torres se lanzó en contra de algunos apartados de los materiales.

Específicamente, el comediante, que en más de una ocasión ha sido tundido en redes sociales por sus opiniones, se quejó de que, supuestamente, en los libros de texto estaban enseñando a hablar mal a los alumnos.

Adrián Chávez, profesor y creador de contenido enfocado en la divulgación de conocimiento, aprovechó la polémica y retomó el tema que ya antes había tocado, defendiendo los contenidos que los que se quejaba Chumel desde la perspectiva de una lingüística moderna.

Las críticas contra los nuevos materiales aprobados por la Secretaría de Educación Pública han generado gran conflicto en redes sociales, provocando todo tipo de debates, opiniones encontradas y hasta memes.

Adrián Chávez de “No Chavéz Nada” contra Chumel Torres

En un video subido por el también escritor a sus redes sociales, exhibió al comediante y desmintió sus quejas con argumentos sólidos. En primera instancia, colocó en su clip imágenes de Chumel Torres donde explicaba qué era lo que no le gustaba de los materiales.

El profesor le dio una cátedra de lingüística al comediante y las redes le aplaudieron Crédito: Twitter/nochaveznada

“Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”, dice Chumel Torres.

Ante esta situación, Adrián Chávez reveló que los libros de los que el comediante hablaba no eran los materiales dirigidos a los estudiantes.

“No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cuál los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”, explicó.

Del mismo modo, argumentó que los libros no tenían ningún problema, y que lo realmente preocupante era la perspectiva desde donde estaban siendo juzgados: “Simplemente no entienden”.

Chumel Torres también aseguró que los libros de texto enseñaban que hablar mal estaba bien. Ante esto, el profesor explicó que, al contrario, la nueva forma moderna de abordar los temas desde la lingüística permitía dejar de limitar el conocimiento científico por juicios simplistas.

“Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”, mencionó.

El profesor explicó por qué los argumentos de Chumel no tenían sentido (Instagram/@chumeltorres)

“Yo ya tuve la oportunidad de revisar los libros que sí son para los alumnos y en realidad son bastante claros en cómo varía el lenguaje formar del informal y en qué contexto se usa cada cosa. No juzga los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos”, añadió.

Posteriormente, el escritor expuso a Chumel, diciendo que sus críticas, dado el tono en que las decía, tenían que ver con otra cosa:

“La parodia que hacen del acento de los hablantes que utilizan estos usos lingüísticos denota muy bien por dónde va la cosa. Asocian esos usos lingüísticos con estratos socioeconómicos que les parecen despreciables”, apuntó.

En la opinión de Adrián Chávez, los nuevos libros de texto de la SEP, al menos los que tienen que ver con temas lingüísticos, están muy bien hechos y están construidos desde la modernidad. Del mismo modo, aclaró que no estaba al tanto ni tenía una opinión sobre el contenido de los libros de otras materias.