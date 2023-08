La Casa de los Famosos en vivo: Niurka denuncia campañas de desprestigio utilizando hijos de los habitantes

¡Emilio Osorio es finalista en La Casa de los Famosos México! Pero eso parece no haber sido tan relevante para su madre, Niurka Marcos, quien acusó a la producción del reality show y Televisa de estar realizando campañas de desprestigio en contra de sus mismos habitantes, hablando en particular del caso de Sergio Mayer Mori, hijo del ex Garibaldi quien ha sido entrevistado en el matutino Hoy y aseguró que su padre lo abandonó.