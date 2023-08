¡No te ataques, Barby Juárez! Tunden a la boxeadora por pedir votos para Wendy Guevara y Poncho de Nigris

La boxeador se siente sola a pesar de vivir con cinco integrantes del "Team Infierno". (Vix)

Falta menos de dos semanas para que termine La Casa de los Famosos México, el reality show más visto del momento. Cinco miembros del Team Infierno están luchando contra Mariana “La Barby” Juárez, boxeadora mexicana considerada como la única sobreviviente del Team Cielo que podría colarse a la gran final sí logra superar en votos a Wendy Guevara y Poncho de Nigris.

Te puede interesar: Barby Juárez llora y amenaza con abandonar “La Casa de los Famosos” tras acusación de FRAUDE

Fue el pasado miércoles 02 de agosto cuando los habitantes participaron en el último proceso de nominación que sin lugar a dudas conmocionó a todos, pues la producción tomó la decisión de cambiar las reglas involucrando el azar. Gracias a ello, el número de puntos en contra de los participantes fluctuó hasta que Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Barby Juárez encabezaron la lista.

Esta situación provocó que el influencer regiomontano explotara en contra de la producción porque considera que la selección no fue justa. Mientras tanto, La Perdida aprovechó su constante contacto con las cámaras de televisión para pedir votos en favor de ella y su querido amigo.

Nominados y finalistas de La Casa de Los Famosos México. (Captura de Pantalla Twitter @LaCasaFamososMx)

“El viernes no voy ni a tomar porque quiero verme bonita el domingo, no hinchada. No me quiero ver hinchada y desvelada, quiero verme guapa, algo bien. Cámara 43, ya saben que tienen que votar por mí y por Poncho”, comentó Wendy sin considerar que la boxeadora mexicana podía sentirse mal.

Te puede interesar: Apio Quijano culpó a Barby Juárez de su pleito con Wendy Guevara

Y es que todos los habitantes se encontraban en la cocina preparando todo para su cena, así que escucharon con claridad la petición de la influencer. Contrario a lo que muchos pensaban, Barby Juárez no se quedó callada, sino que respondió pidiendo votos a favor de los dos integrantes del Team Infierno que están nominados.

“Voten por Wendy y Poncho. Yo nunca pido votos para mí, siempre pido votos para los demás y no va a ser hoy la excepción”, dijo.

Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella ya son finalistas. (Captura de pantalla/Vix)

El polémico comentario de la deportista mexicana desató caos entre sus compañeros, quienes inevitablemente dudaron de su palabra.

Te puede interesar: Nicola Porcella habría sufrido abuso sexual en La Casa de los Famosos; piden expulsar a Sergio Mayer, De Nigris, Emilio y Wendy

“Tienes un ejercito allá afuera pidiendo votos para ti”, dijo Emilio Osorio.

Sergio Mayer quería lanzarse con todo en contra de Barby, pero Wendy Guevara le pidió que guarda silencio y no hiciera más grande la controversia.

No obstante, el momento se viralizó en redes sociales y causó sensación entre los fans del programa, quienes señalaron a la boxeadora de mexicana por ser “doble cara”.

“¡No te ataques, Barby!”. “Pidan por Barby, pero el didi de una vez y le pongan la canción del Albacete”. “y por qué se ataca si ni quiere convivir con ellos”. “Ay, ay, la mártir, diría Eugenio Derbez”. “Hay que hacerle caso a la Barby a votar por Poncho y Wendy”, fueron algunos comentarios.