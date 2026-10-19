México

Netflix abre convocatoria para la segunda temporada de ‘Habilidad Física 100 México’: cómo inscribirse al casting

La plataforma abrió la convocatoria oficial para elegir a los 100 atletas que enfrentarán la competencia en la segunda temporada

Cartel promocional con varios atletas, un luchador enmascarado y el título Habilidad Física 100 México junto a la fecha 16 de septiembre.
Atletas de diversas disciplinas miden su resistencia física y fuerza muscular en pruebas eliminatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La plataforma de streaming Netflix confirmó la producción de la segunda temporada del programa de competencia deportiva Habilidad Física 100: México y habilitó el proceso de registro oficial para el casting abierto que elegirá a los nuevos competidores.

El anuncio se realizó un mes después de la emisión de la primera entrega del reality. La convocatoria busca seleccionar a las personas que enfrentarán una serie de pruebas diseñadas para llevar el rendimiento físico al límite dentro del programa.

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Las personas interesadas en formar parte del elenco deben iniciar su trámite mediante la plataforma digital habilitada por la producción en la dirección web www.100mxcasting.com.

El llenado del formulario inicial no asegura la contratación final dentro del programa.

Netflix abrió la plataforma digital para el registro de aspirantes

El sistema de selección está abierto tanto para deportistas profesionales como para practicantes de distintas disciplinas, creadores de contenido especializados en acondicionamiento físico y entusiastas de la actividad deportiva en general.

Para iniciar el trámite, cada aspirante debe ingresar al portal de internet y generar una cuenta de usuario con una dirección de correo electrónico válida y un número telefónico de contacto directo.

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El portal desplegará un formulario de inscripción donde el candidato anotará sus datos generales de identidad, lugar de residencia, edad y ocupación actual, además de adjuntar los enlaces a sus perfiles activos en redes sociales.

El procedimiento exige la carga de material fotográfico reciente en formato digital.

Los aspirantes deben adjuntar imágenes donde se aprecie el rostro descubierto, así como tomas de cuerpo entero con ropa deportiva que permitan evaluar la condición física general del postulante.

La plataforma de streaming abrió el registro en línea para seleccionar a los nuevos participantes de Habilidad Física 100: México.
La plataforma de streaming abrió el registro en línea para seleccionar a los nuevos participantes de la segunda temporada de Habilidad Física 100: México. (Captura de pantalla )

Los competidores deben completar un expediente de trayectoria deportiva

La solicitud requiere detallar la disciplina deportiva que practica la persona, los años de entrenamiento acumulados y el nivel de competencia alcanzado en torneos locales, nacionales o internacionales.

Los candidatos deben describir sus mayores logros en el ámbito deportivo, tales como medallas obtenidas, marcas personales registradas, récords de levantamiento o reconocimientos en competencias de alto rendimiento.

El formulario incluye un apartado sobre el historial médico y las lesiones pasadas. La producción solicita especificar si la persona ha sufrido cirugías, fracturas o padecimientos crónicos que pudieran limitar la ejecución de ejercicios de alta exigencia muscular.

Posterior al envío de la información digital, los coordinadores del casting revisarán cada expediente para seleccionar a quienes avanzarán a las fases presenciales de evaluación física y entrevistas personales.

Habilidad física 100: temporada 2 - Netflix
Los candidatos deben describir sus mayores logros en el ámbito deportivo. Netflix

La producción mantiene el formato de cien atletas en una arena prehispánica

La estructura del programa reúne a 100 participantes en una arena de competencia diseñada con elementos arquitectónicos inspirados en las culturas prehispánicas de México.

Los concursantes se enfrentan en eliminatorias directas que ponen a prueba la fuerza bruta, la potencia cardiovascular, la agilidad articular, la velocidad de reacción y la resistencia mental bajo situaciones de alta presión.

Las pruebas del certamen se dividen en rondas individuales y desafíos por equipos. La dinámica elimina progresivamente a los competidores con menor rendimiento hasta que solo un participante gana el torneo.

El concursante que logre superar todas las fases de eliminación recibirá el título que lo acredita con la mejor condición física del certamen y la bolsa de premio económico estipulada para esta segunda entrega.

La competencia más polémica de Corea del Sur llega a México con un reto para atletas de alto nivel.
Los concursantes se enfrentan en eliminatorias directas que ponen a prueba la fuerza,potencia, agilidad, velocidad y resistencia bajo situaciones de alta presión. (Captura de video)

Ángel Quintero se coronó campeón de la primera entrega

La primera edición mexicana del programa se estrenó el 16 de septiembre de 2026 a través del catálogo global de la plataforma digital y constó de 9 episodios en los que 100 participantes midieron su rendimiento.

El grupo reunió a figuras del deporte profesional y de alta competencia, como el clavadista olímpico Jahir Ocampo, el jugador de rugby Pascal Nadaud y los luchadores olímpicos Aldo Gutiérrez y Emmanuel Benítez, junto a integrantes de las Fuerzas Armadas, miembros del cuerpo de bomberos, fisicoculturistas, atletas de crossfit y trabajadores de la construcción.

La competencia culminó con la emisión de sus episodios finales el 23 de septiembre de 2026. De los cien competidores iniciales, únicamente doce atletas avanzaron a la etapa semifinal y cuatro disputaron las rondas finales en la arena de inspiración prehispánica.

El duelo decisivo lo protagonizaron el atleta Ángel Quintero y Jesús Cárcamo, integrante del Ejército Mexicano. Quintero, corredor de obstáculos de 38 años originario de Naucalpan, Estado de México, se mantuvo en pie en la prueba final y se adjudicó el título de campeón junto con el premio económico de 3,000,000 de pesos.

Ángel Quintero de 38 años originario de Naucalpan, Estado de México, se mantuvo en pie en la prueba final y se adjudicó el título.
Ángel Quintero de 38 años originario de Naucalpan, Estado de México, se mantuvo en pie en la prueba final y se adjudicó el título de campeón (Captura de pantalla )

El despliegue técnico incluye más de cien cámaras en simultáneo

La logística de producción del certamen requirió la instalación de 120 cámaras operando de manera simultánea en el foro de grabación para registrar cada movimiento de los deportistas desde distintos ángulos.

El equipo de audio colocó 100 micrófonos inalámbricos individuales a los participantes para captar las reacciones, conversaciones estratégicas y el esfuerzo sonoro durante los enfrentamientos directos en la arena.

El montaje de la escenografía abarcó miles de metros cuadrados equipados con estructuras metálicas de alta resistencia, fosas de agua, superficies de tierra y obstáculos pesados diseñados para el pesaje continuo.

Habilidad física: 100 | Netflix
La logística de producción del certamen requirió la instalación de 120 cámaras operando de manera simultánea. (Captura de pantalla)

La fecha exacta de estreno para la segunda temporada todavía no fue fijada por Netflix. La etapa de selección de concursantes continuará durante las próximas semanas para iniciar la fase de grabaciones a finales de este ciclo.

Se proyecta que la difusión de los nuevos episodios llegue al catálogo global de la plataforma durante el segundo semestre de 2027, una vez concluido el proceso de montaje y posproducción técnica.

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