México

Receta de buñuelos con tortilla de harina: fácil y rápido ideal para un antojo dulce

Esta versión, popular en reuniones familiares de México, transforma unas tortillas de harina en un postre casero con azúcar y canela

Pila de buñuelos espolvoreados con canela y jarabe en un plato, junto a una cuchara, un cuenco y dos tazas de barro sobre una mesa.
Una torre de buñuelos de tortilla de harina cubiertos con azúcar, canela y jarabe reposa en un plato junto a dos tazas de barro sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes, dorados y listos en pocos minutos: estos buñuelos con tortilla de harina son una solución sencilla para disfrutar de un antojo dulce sin preparar una masa desde cero.

Esta versión, popular en reuniones familiares de México, transforma unas tortillas de harina en un postre casero con azúcar y canela. También puedes acompañarlas con un jarabe de piloncillo y canela para conseguir un acabado más intenso.

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Pila de buñuelos con azúcar y canela en un plato, junto a un recipiente pequeño con una cuchara y una tarjeta de receta en una mesa de madera.
Varios buñuelos fritos elaborados con tortillas de harina reposan cubiertos de azúcar y canela junto a los ingredientes de la receta sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de buñuelos con tortilla de harina

Estos buñuelos se preparan friendo tortillas de harina hasta que quedan crujientes. Después se escurren y se cubren con azúcar y canela, o con un jarabe ligero de piloncillo.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
  • Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

  1. 8 tortillas de harina.
  2. 500 ml de aceite vegetal para freír.
  3. 100 g de azúcar.
  4. 1 cucharadita de canela molida.
  5. 100 g de piloncillo o panela, opcional.
  6. 1 rama de canela, opcional.
  7. 100 ml de agua, opcional para el jarabe.

Cómo hacer buñuelos con tortilla de harina, paso a paso

  1. Coloca las tortillas de harina sobre una tabla.
  2. Pincha cada tortilla con un tenedor varias veces. Así evitarás que se infle demasiado durante la fritura.
  3. Si vas a preparar el jarabe, pon el agua, el piloncillo y la rama de canela en un cazo.
  4. Calienta a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva. Remueve de vez en cuando y reserva.
  5. Mezcla el azúcar con la canela molida en un plato amplio.
  6. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio.
  7. Evita que el aceite humee. Si está demasiado caliente, las tortillas se dorarán por fuera antes de quedar crujientes de forma uniforme.
  8. Fríe las tortillas de una en una. Déjalas alrededor de 1 minuto por cada lado, hasta que estén doradas.
  9. Dales la vuelta con unas pinzas para que se cocinen por ambos lados sin romperse.
  10. Retira cada tortilla y colócala sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
  11. Pasa los buñuelos por la mezcla de azúcar y canela mientras aún están calientes.
  12. Si prefieres la versión con jarabe, añade una pequeña cantidad de piloncillo por encima justo antes de servir. No los cubras en exceso para conservar su textura crujiente.
Infografía con seis ilustraciones de pasos culinarios: tortilla perforada, cazo al fuego, plato con canela, sartén y buñuelos servidos.
Una infografía de Infobae detalla los pasos de preparación y fritura para elaborar buñuelos caseros con tortillas de harina, azúcar, canela y jarabe de piloncillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 buñuelos, equivalentes a 8 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por buñuelo con azúcar y canela:

  • Calorías: 250 kcal.
  • Hidratos de carbono: 32 g.
  • Grasas: 12 g.
  • Proteínas: 4 g.
  • Azúcares: 13 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los buñuelos están más crujientes recién hechos.

Puedes guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día. Evita conservarlos en la nevera, porque la humedad puede ablandarlos.

Si pierden parte de su textura, caliéntalos durante 3 o 4 minutos en el horno a 160 °C.

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