Cecilia Galliano explota contra Jorge Losa tras cometer una falta de respeto en su contra: “Por eso te sacaron”

El actor dividió opiniones al aparecer como conductor de LCDLFM. (Programa Hoy // Vix)

Jorge Losa abandonó La Casa de los Famosos México el pasado domingo 30 de julio, sin embargo, continúa envuelto en controversia por sus escandalosas declaraciones, su acalorado enfrentamiento con Poncho de Nigris en un enlace directo y su debut como conductor de un programa de Vix. Pese a los señalamientos, el intérprete español continúa participando en todos los espacios televisivos relacionados con el reality show más visto del momento.

Fue bajo este contexto que el pasado miércoles 02 de agosto asistió como invitado especial a la post gala conducida por Mauricio Garza y Cecilia Galliano con motivo de la última nominación de esta temporada de LCDLFM. Durante su estancia tuvo la oportunidad de compartir su opinión sobre diversos temas relacionados con los seis habitantes que permanecen aislados, pero cometió un error.

Y es que no guardó silencio cuando la conductora argentina estaba hablando con La Jefa. Como era de esperarse, Cecilia Galliano tomó esto como una fuerte falta de respeto en su contra y no dudó ni un minuto en hacérselo saber a Jorge Losa.

Apio Quijano cuestionó a la producción por toda la atención que le han prestado a Jorge Losa. (Programa Hoy)

“¿Cómo estas hablando cuando estoy hablando con La Jefa? O sea, cómo te atreves. Aguánteme tantito Jefa. ¿Sabes por qué te eliminaron? por eso, por metiche. Cuando hablo con la Jefa usted se calla”, dijo notablemente molesta con la situación.

Pero el actor español no entendió, pues seguía riéndose mientras la presentadora de televisión lo regañaba. No fue el único, también María Fernanda Quiroz “Ferka”, Marie Claire (dos eliminadas del Team Cielo) y Joanna Vega-Biestro (panelista) no pudieron contener sus gestos de sorpresa y risas al presenciar la situación.

“Cuando hablas con La Jefa, te tienes que salir del foro”, agregó Mauricio Garza.

La conductora pidió respeto Credito:TW@LaCasaFamososMx

La situación no pasó a mayores y todos continuaron con el programa sin mayor inconveniente. No obstante, la regañiza de Cecilia Galliano en contra de Jorge Losa se viralizó en redes sociales y causó sensación entre los fanáticos del programa.

“Los brinquitos de Marie Claire tratando de zafarse de Ferka”. “Marie tratando de zafarse de la liosa de Ferka”. “Ahora el Jorge se hace el divertido”. “Por fin alguien les paro el carro, por eso me gusta esta conductora”. “Eso Ceci, tú si tienes ovarios”. “Ceci es Team infierno y no lo puede ocultar”, fueron algunas reacciones.

Cecilia Galliano arremetió contra Jorge por criticar a Barby Juárez

Fue durante el mismo programa donde el intérprete español lamentó que la boxeadora mexicana le diera la espalda al asegurar que se desnudaría con todo el Team Infierno en agradecimiento porque la salvaron de la eliminación.

La boxeadora cambió de Team tras ser salvada por Emilio Osorio

Esto molestó a la conductora argentina, quien aprovechó la ocasión para recordarle que en su momento intentó participar en un reto del Team Infierno disfrazándose de mujer.

“Hasta Barby me dio un poco de tristeza al ver que se quería desnudar también por ver si la volvían a salvar ellos”, comentó Losa.

“No te hagas el divo Jorge porque acá todos vimos que te quisiste vestir de mujer también y hasta estabas lavando los platos, llorando, triste, porque te hicieron a un lado. Los otros bailaban y tu (triste)”, comentó Cecilia Galliano.

Ante esto, Jorge Losa se justificó aseguraron que solo quería participar porque le gusta vestirse de mujer.