Paul Aguilar sufre accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Paul Aguilar fue presentado como analista deportivo de Fox Sports (X/ @FOXSportsMX)

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Paul Aguilar, exjugador del Club América y de la Selección Mexicana, habría resultado lesionado la noche del sábado luego de que la camioneta que conducía se saliera de la cinta asfáltica en Yurécuaro, Michoacán, de acuerdo con el periodista Leo González.

Según los reportes de medios locales, el exfutbolista de 40 años, conducía una Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupé que terminó volcada sobre las vías del ferrocarril.

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Qué le pasó a Paul Aguilar

Según el periodista Leo González, el vehículo que conducía Paul Aguilar se salió de la cinta asfáltica en el municipio de Yurécuaro. El percance habría ocurrido sobre la carretera federal 110, en el tramo Estación Patty-Vista Hermosa, a la altura del kilómetro 16, de acuerdo con los reportes.

Accidente Paul Aguilar

Medios locales señalan que el incidente se registró alrededor de las 23:47 horas de la noche del sábado 17 de octubre. Presuntamente el conductor perdió el control de la unidad antes de que esta terminara sobre los rieles del tren, según Azteca Bajío.

Rescatistas usaron equipo especializado para liberar a Paul Aguilar

Elementos de Protección Civil de Yurécuaro acudieron al sitio tras recibir los reportes del accidente. De acuerdo con medios locales, las puertas de la camioneta se encontraban atoradas por el impacto, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especializado para liberar al exdeportista.

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MiMorelia detalló que al llegar los oficiales localizaron el vehículo detenido a un costado de las vías férreas, con múltiples daños en toda su estructura. En el interior, del lado del conductor, se encontraba un hombre semiconsciente, sin lesiones visibles a simple vista.

El exfutbolista fue localizado semiconsciente dentro del vehículo

De acuerdo con Azteca Bajío, Paul Aguilar fue localizado semiconsciente tras el impacto. Una vez liberado del interior de la unidad, los rescatistas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente antes de su traslado.

El exjugador habría sido trasladado posteriormente a un hospital privado de especialidades en el municipio de La Piedad, Michoacán, para recibir atención médica especializada, según medios locales.

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No existe reporte médico oficial sobre el estado de salud de Paul Aguilar

Hasta el momento no se ha dado a conocer un comunicado oficial sobre el estado de salud del exfutbolista. Tampoco se ha confirmado si Paul Aguilar presenta lesiones de gravedad tras el percance. De acuerdo con las versiones de medios locales y del periodista Leo González estaría fuera de peligro.

Paul Aguilar (Foto: Facebook@Paul Aguilar - oficial)

De momento se desconocen las causas que originaron el accidente. Las autoridades serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido en la carretera federal 110.

Paul Aguilar jugó para el Club América por más de una década y fue parte de la Selección Mexicana en distintas convocatorias, incluidos mundiales. El exjugador se retiró del futbol profesional tras una extensa trayectoria con el conjunto azulcrema.

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Trayectoria futbolística de Paul Aguilar

Paul Nicolás Aguilar Rojas, nacido el 6 de marzo de 1986 en Concordia, Sinaloa, jugó como lateral derecho a lo largo de su carrera profesional. Debutó en 2005 con el C.F. Indios, filial del Pachuca en la entonces Liga de Ascenso.

Soccer Football - Liga MX Final Second Leg - Cruz Azul v America, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico- December 16, 2018 America's Oribe Peralta and Paul Aguilar lift the trophy as they celebrate winning the Liga MX final REUTERS/Edgard Garrido

Su trayectoria en primera división incluye los siguientes equipos:

C.F. Pachuca (2006-2011): equipo donde se consolidó como titular. Ahí ganó dos títulos de Liga MX (Clausura 2006 y Clausura 2007), la Copa Sudamericana 2006 (único club mexicano en conseguirla) y tres Concachampions (2007, 2008 y 2010).

Club América (2011-2020): llegó por 7 millones de dólares como primer refuerzo para el Apertura 2011. Se convirtió en pieza clave del equipo durante casi una década, con tres títulos de Liga MX (Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018), una Copa MX (Clausura 2019), un Campeón de Campeones (2019) y dos Concachampions (2014-15 y 2015-16). Disputó 308 partidos oficiales con el club y anotó 13 goles.

FC Juárez (2021-2022): su último equipo como profesional, fichado tras no ser renovado por el América en diciembre de 2020.

Con la Selección Mexicana, Aguilar sumó 55 partidos y 5 goles. Participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y ganó dos Copas Oro de la CONCACAF (2011 y 2015). Uno de sus momentos más recordados es el gol de volea ante Estados Unidos en la Copa Oro 2015.

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Aguilar siendo parte de la generación dorada de los Tuzos en 2007

Qué hace actualmente Paul Aguilar

Aguilar se retiró del futbol profesional en julio de 2022, a los 36 años. El propio exjugador reveló que su decisión estuvo marcada por una depresión tras la muerte de su padre, según declaró en una entrevista con el pódcast Compass.

Tras un breve paso por la Kings League América, actualmente trabaja como analista deportivo en Fox Sports México. Su debut en la televisora ocurrió el martes 13 de enero de 2026, cuando fue presentado oficialmente para integrarse a los programas La Última Palabra y FOX Sports Radio, de cara a la cobertura del Mundial 2026.