México

Paul Aguilar sufre accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Medios locales reportan que el exjugador del América resultó lesionado la noche del sábado luego de que su camioneta se saliera del camino en Yurécuaro

Paul Aguilar fue presentado como analista deportivo de Fox Sports (X/ @FOXSportsMX)
Paul Aguilar fue presentado como analista deportivo de Fox Sports (X/ @FOXSportsMX)
Guardar

Paul Aguilar, exjugador del Club América y de la Selección Mexicana, habría resultado lesionado la noche del sábado luego de que la camioneta que conducía se saliera de la cinta asfáltica en Yurécuaro, Michoacán, de acuerdo con el periodista Leo González.

Según los reportes de medios locales, el exfutbolista de 40 años, conducía una Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupé que terminó volcada sobre las vías del ferrocarril.

PUBLICIDAD

Qué le pasó a Paul Aguilar

Según el periodista Leo González, el vehículo que conducía Paul Aguilar se salió de la cinta asfáltica en el municipio de Yurécuaro. El percance habría ocurrido sobre la carretera federal 110, en el tramo Estación Patty-Vista Hermosa, a la altura del kilómetro 16, de acuerdo con los reportes.

Accidente Paul Aguilar
Accidente Paul Aguilar

Medios locales señalan que el incidente se registró alrededor de las 23:47 horas de la noche del sábado 17 de octubre. Presuntamente el conductor perdió el control de la unidad antes de que esta terminara sobre los rieles del tren, según Azteca Bajío.

Rescatistas usaron equipo especializado para liberar a Paul Aguilar

Elementos de Protección Civil de Yurécuaro acudieron al sitio tras recibir los reportes del accidente. De acuerdo con medios locales, las puertas de la camioneta se encontraban atoradas por el impacto, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especializado para liberar al exdeportista.

PUBLICIDAD

MiMorelia detalló que al llegar los oficiales localizaron el vehículo detenido a un costado de las vías férreas, con múltiples daños en toda su estructura. En el interior, del lado del conductor, se encontraba un hombre semiconsciente, sin lesiones visibles a simple vista.

A sus 36 años, Paul se encuentra sin equipo alguno en el plano profesional

El exfutbolista fue localizado semiconsciente dentro del vehículo

De acuerdo con Azteca Bajío, Paul Aguilar fue localizado semiconsciente tras el impacto. Una vez liberado del interior de la unidad, los rescatistas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente antes de su traslado.

El exjugador habría sido trasladado posteriormente a un hospital privado de especialidades en el municipio de La Piedad, Michoacán, para recibir atención médica especializada, según medios locales.

No existe reporte médico oficial sobre el estado de salud de Paul Aguilar

Hasta el momento no se ha dado a conocer un comunicado oficial sobre el estado de salud del exfutbolista. Tampoco se ha confirmado si Paul Aguilar presenta lesiones de gravedad tras el percance. De acuerdo con las versiones de medios locales y del periodista Leo González estaría fuera de peligro.

Paul Aguilar (Foto: Facebook@Paul Aguilar - oficial)
Paul Aguilar (Foto: Facebook@Paul Aguilar - oficial)

De momento se desconocen las causas que originaron el accidente. Las autoridades serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido en la carretera federal 110.

Paul Aguilar jugó para el Club América por más de una década y fue parte de la Selección Mexicana en distintas convocatorias, incluidos mundiales. El exjugador se retiró del futbol profesional tras una extensa trayectoria con el conjunto azulcrema.

Trayectoria futbolística de Paul Aguilar

Paul Nicolás Aguilar Rojas, nacido el 6 de marzo de 1986 en Concordia, Sinaloa, jugó como lateral derecho a lo largo de su carrera profesional. Debutó en 2005 con el C.F. Indios, filial del Pachuca en la entonces Liga de Ascenso.

Soccer Football - Liga MX Final Second Leg - Cruz Azul v America, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico- December 16, 2018 America's Oribe Peralta and Paul Aguilar lift the trophy as they celebrate winning the Liga MX final REUTERS/Edgard Garrido
Soccer Football - Liga MX Final Second Leg - Cruz Azul v America, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico- December 16, 2018 America's Oribe Peralta and Paul Aguilar lift the trophy as they celebrate winning the Liga MX final REUTERS/Edgard Garrido

Su trayectoria en primera división incluye los siguientes equipos:

  • C.F. Pachuca (2006-2011): equipo donde se consolidó como titular. Ahí ganó dos títulos de Liga MX (Clausura 2006 y Clausura 2007), la Copa Sudamericana 2006 (único club mexicano en conseguirla) y tres Concachampions (2007, 2008 y 2010).
  • Club América (2011-2020): llegó por 7 millones de dólares como primer refuerzo para el Apertura 2011. Se convirtió en pieza clave del equipo durante casi una década, con tres títulos de Liga MX (Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018), una Copa MX (Clausura 2019), un Campeón de Campeones (2019) y dos Concachampions (2014-15 y 2015-16). Disputó 308 partidos oficiales con el club y anotó 13 goles.
  • FC Juárez (2021-2022): su último equipo como profesional, fichado tras no ser renovado por el América en diciembre de 2020.

Con la Selección Mexicana, Aguilar sumó 55 partidos y 5 goles. Participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y ganó dos Copas Oro de la CONCACAF (2011 y 2015). Uno de sus momentos más recordados es el gol de volea ante Estados Unidos en la Copa Oro 2015.

Aguilar
Aguilar siendo parte de la generación dorada de los Tuzos en 2007

Qué hace actualmente Paul Aguilar

Aguilar se retiró del futbol profesional en julio de 2022, a los 36 años. El propio exjugador reveló que su decisión estuvo marcada por una depresión tras la muerte de su padre, según declaró en una entrevista con el pódcast Compass.

Tras un breve paso por la Kings League América, actualmente trabaja como analista deportivo en Fox Sports México. Su debut en la televisora ocurrió el martes 13 de enero de 2026, cuando fue presentado oficialmente para integrarse a los programas La Última Palabra y FOX Sports Radio, de cara a la cobertura del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Paul AguilaraccidenteAméricaLiga MXsaludmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

7 platillos mexicanos fáciles de hacer para cada día de la semana

La clave está en variar los ingredientes, moderar el aceite y acompañar cada comida con agua simple y verduras

7 platillos mexicanos fáciles de hacer para cada día de la semana

El Frente Frío 2 amenaza con lluvias en México: Protección Civil reforzará atención en estos estados

La CFE restableció 90% del servicio eléctrico tras daños en 15 municipios y Conagua vigila ríos y presas por el fenómeno del Norte

El Frente Frío 2 amenaza con lluvias en México: Protección Civil reforzará atención en estos estados

Temblor hoy en México 18 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 18 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 18 de octubre: huracán Trudy se aleja de costas mexicanas pero causará fuertes lluvias

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 18 de octubre: huracán Trudy se aleja de costas mexicanas pero causará fuertes lluvias

Festival Paso de la Mariposa Monarca: dónde, cuándo y actividades para recibirla en México

La mariposa monarca inició su migración de otoño hacia México el 5 de octubre de 2026, cuando se confirmaron los primeros avistamientos en Coahuila

Festival Paso de la Mariposa Monarca: dónde, cuándo y actividades para recibirla en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Tras un tiroteo, abaten a “Santos” y a “El Español”, operadores de “Los Mezcales” en Colima

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Netflix abre convocatoria para la segunda temporada de ‘Habilidad Física 100 México’: cómo inscribirse al casting

Netflix abre convocatoria para la segunda temporada de ‘Habilidad Física 100 México’: cómo inscribirse al casting

Concierto de mariachi gratis en el Zócalo: fecha, hora y cartel completo

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

DEPORTES

Paul Aguilar habría sufrido accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Paul Aguilar habría sufrido accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp

¿Qué estudia Lamine Yamal? La profesión que ahora llama la atención de jóvenes mexicanos