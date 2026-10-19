De youtuber a buscar ser coordinadora de Morena en Tonalá, quién es Juncal Solano

La regidora tonalteca busca encabezar las tareas de organización política en el municipio de Jalisco. (IG: juncalssolano)

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Juncal Solano Flores registró su postulación este 18 de octubre para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en el municipio de Tonalá, Jalisco.

La actual regidora con la bandera de Morena señaló que busca defender a las familias, exigir seguridad y promover servicios como agua limpia y transporte público digno.

Solano afirmó que su interés por la justicia está relacionado con su experiencia al buscar a un hermano y no encontrar respuestas. También sostuvo que la transformación ya llegó a Tonalá, aunque todavía hace falta avanzar en las calles y atender las necesidades de la población.

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La política llamó a las juventudes y a quienes han sufrido injusticias a sumarse a su proyecto. Su compromiso, dijo, también incluye dar la cara por la gente de Tonalá.

Juncal Solano Flores, vocera de Sheinbaum en 2024, postula para coordinar comités de Morena en Tonalá

La abogada y creadora de contenido ocupa una regiduría en el Ayuntamiento de Tonalá desde octubre de 2024. Crédito: X/@juncalssolano

La abogada y creadora de contenido ocupa actualmente una regiduría en el Ayuntamiento de Tonalá, cargo que asumió aproximadamente en el 2024. Preside la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, además de participar como vocal en las comisiones de Bienestar, Obras Públicas, Juventud y Deporte.

Solano Flores nació el 3 de mayo de 1997 y milita en Morena. Desde 2016 es conductora y productora ejecutiva del canal de YouTube El Charro Político, donde comenta temas políticos y de actualidad; también suma más de 500 mil seguidores en su cuenta de X (Twitter).

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En 2020 cuestionó al entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la deuda pública durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2021 fue candidata de Morena a diputada local por el distrito VI de Zapopan, pero no resultó electa; en 2024 participó como vocera de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Gullit Peña solicita a Morena su registro para la coordinación municipal en León

El trámite, presentado el pasado 16 de octubre, podría abrirle una ruta hacia la postulación por la alcaldía en 2027. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El exfutbolista Carlos “Gullit” Peña solicitó ante Morena su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en León, Guanajuato, una figura que podría abrirle la ruta hacia una candidatura a la presidencia municipal en 2027. El trámite, presentado el pasado 16 de octubre, no garantiza que el partido lo postule, pues deberá superar los mecanismos internos de evaluación y selección.

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La convocatoria para recibir solicitudes abrió el 8 de octubre y concluyó el 18 del mismo mes. Peña quedó registrado con el folio 13850-025, por lo que su expediente será revisado por la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Evaluadora de Incorporaciones.

El exmediocampista también envió una carta al presidente del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato, Ramón Rudel Oliva Hernández, para solicitar que su petición fuera canalizada ante ambas instancias partidistas. En el proceso compite con perfiles que tienen experiencia previa en cargos públicos.

Peña plantea problemas de agua, transporte y seguridad en León

El exmediocampista identificó el desabasto de agua, las fallas en el transporte y la inseguridad entre las prioridades de León. (Foto: Tychy)

En su carta, Peña identificó entre los problemas de León la falta de agua, las deficiencias en el transporte público, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la marginación y el acceso limitado a oportunidades. “Soy consciente de los grandes desafíos que enfrenta nuestro municipio, particularmente en materia del agua, transporte, seguridad, pobreza, desigualdad y acceso a oportunidades”, escribió.

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El exseleccionado mexicano sostuvo que los años que ha vivido y jugado profesionalmente en León lo motivan a retribuir a la comunidad el respaldo que recibió durante su carrera. También mencionó su trabajo con jóvenes e infancias mediante clínicas y academias de futbol.

Peña manifestó su adhesión a la Cuarta Transformación y al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento reconoció desaciertos que marcaron su trayectoria pública y señaló que las personas pueden rectificar con acciones dirigidas al bien común.

Morena puede definir coordinaciones mediante acuerdos políticos, admite Alfonso Ramírez Cuéllar

El vicecoordinador parlamentario señaló que las normas internas autorizan nombrar perfiles incluso sin concluir inscripción. Crédito: X / @aramirezcuellar

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, admite que las coordinaciones del partido pueden definirse mediante acuerdos políticos y no únicamente por encuestas.

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La postura cobra relevancia tras los nombramientos de Andrea Chávez en Ciudad Juárez y Célida López en Hermosillo antes o el mismo día de la apertura de los registros.

Durante el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, el diputado federal sostuvo que los estatutos de Morena permiten designar a personas que ni siquiera completaron su inscripción en un proceso interno. El encuentro reunió a aspirantes a alcaldías de todo el país.

“A veces se parte de los acuerdos políticos, como el que vimos en Chihuahua y también los que sucedieron y acontecieron en Hermosillo”, dijo Ramírez Cuéllar ante los asistentes.

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La senadora con licencia Andrea Chávez fue nombrada coordinadora de Morena en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 5 de octubre, dos días antes de que iniciara el registro para las coordinaciones municipales. Su encargo consiste en representar localmente la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la frontera norte del estado.

En Hermosillo, Sonora, Célida López recibió la coordinación el 8 de octubre, fecha en que también abrió el periodo de inscripción para ese proceso.