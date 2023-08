Belinda y Daniela Luján se suman al 2000′s Pop Tour: fechas y lugares dónde darán show

Daniela Luján reemplazó a Belinda en "Cómplices al rescate" ante su inesperada salida. (Televisa)

El sueño de muchos fanáticos de las telenovelas infantiles de Televisa se hará realidad este agosto, pues los protagonistas de ¡Amigos x Siempre!, Aventuras en el Tiempo, Carita de Ángel, Cómplices al rescate y Atrévete a soñar se reunieran en un mismo escenario para recordar su inicios en la industria del entretenimiento nacional. Este espectáculo musical es nada más ni nada menos que los 2000′s X Siempre, una edición especial de los 2000′s Pop Tour.

De acuerdo con la información que compartió Bobo Producciones en redes sociales, fueron muchos los actores que aceptaron participar en el reencuentro, sin embargo, otros optaron por no hacerlo. Entre ellos se encuentra Christopher Uckermann (quién sí volverá a cantar, pero como parte de RBD), Danna Paola (quien se encuentra triunfando en Estados Unidos con su tour), Belinda y Daniela Luján.

El primer concierto se llevara a cabo el próximo sábado 05 de agosto en la Ciudad de México. (Instagram: @2000'spoptour)

Daniela Luján se reencuentra con Martin Rica a 25 años de “El diario de Daniela”

Aunque la estrella infantil no apareció en el cartel oficial, todo indica que sí participará en los 2000′s Pop Tour. Y es que en las últimas horas la producción publicó en TikTok varios videos de los ensayos en donde se pudo apreciar a Daniela Luján bailando junto a sus excompañeros.

Pero eso no es todo, también apareció cantando el tema principal de El Diario de Daniela junto su co-estrella, Martín Rica.

Como era de esperarse, los TikToks se viralizaron en redes sociales y causaron sensación entre los usuarios que recuerdan con cariño las telenovelas que protagonizó la actriz mexicana cuando era una niña.

Los actores se reencontraron por el show. (TikTok: 2000 pop tour)

“Queremos Locos de amor”. “Justo en el corazón!! @lalujans cantas hermoso, que no te de estrés cantar, disfrútalo como cuando hiciste la novel del Diario de Daniela!!”. “Me están transportando a la sala de mi casa viendo la novela a las 4:00 pm”. “Otra fecha en CDMX”. “Necesitamos más conciertos…. 1 en la CDMX no será suficiente”, fueron algunas reacciones.

Se desconoce con precisión en qué concierto de los 2000´s X Siempre estará Daniela Luján, sin embargo, existe la posibilidad de que participe en los tres que están agendados hasta el momento: 05 de agosto en Arena México, 26 de agosto en Arena Monterrey y 10 de noviembre en Auditorio Telmex de Guadalajara.

(Instagram: @2000'spoptour)

Belinda se sumó al 2000′s X Siempre

Para sorpresa de muchos, existe la posibilidad de que Daniela Luján y Belinda compartan escenario en un concierto de los 2000′s Pop Tour, pues según la información que publicó la producción en sus redes sociales, la artista española asistirá como invitada especial a la presentación que tienen programada el 10 de noviembre de este 2023 en Guadalajara.

Cabe recordar que las actrices se vieron envueltas en rumores de rivalidad luego de que la mexicana supliera a la española en Cómplices al rescate ante su inesperada salida. Fue en esa telenovela infantil donde ambas interpretaron a dos personajes al mismo tiempo.

Hasta el momento ninguna de las dos se ha pronunciado sobre su posible colaboración en el concierto.

(Instagram: @2000'spoptour)

Este es el elenco confirmado de los 2000′s X Siempre

Las divinas (Atrévete a soñar)

Violeta Isfel

Daniela Ibáñez

Nashla

Carita de ángel

Daniela Aedo

Amigos x Siempre / Cómplices al rescate / Aventuras en el tiempo / El diario de Daniela